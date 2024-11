Jorge Jesus criticou a ausência de jogador do Al Hilal na Seleção Brasileira (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 21:18 • Rio de Janeiro

A convocação da Seleção Brasileira não teve a aprovação de Jorge Jesus. O treinador do Al Hilal alfinetou o técnico Dorival Júnior após perceber a ausência do lateral Renan Lodi, seu comandado na equipe árabe, entre os 23 convocados para a próxima Data Fifa. No período, o Brasil irá enfrentar a Venezuela e o Uruguai, respectivamente nos dias 14 e 19 de novembro.

Para o técnico português, o lateral do clube saudita é um dos melhores do mundo na atualidade. Na visão de Jorge Jesus, Dorival Júnior não deve estar acompanhando os jogos do Al Hilal.

- Renan Lodi é o melhor lateral-esquerdo da atualidade. O treinador da Seleção Brasileira com certeza não está vendo os jogos do Al Hilal, senão iria convocá-lo - disse o treinador após o empate por 1 a 1 contra o Al-Nassr, pelo Campeonato Saudita.

Renan Lodi

O brasileiro é um dos destaques da equipe de Jorge Jesus. No Al Hilal desde janeiro deste ano, já sob o comando do português, Renan Lodi assumiu a titularidade do setor esquerdo da defesa. Atualmente, ele tem 13 jogos disputados na temporada, tendo marcado dois gols e dado três assistências.

Apesar do destaque dentro de campo pelo clube saudita, o atleta não é convocado para a Seleção Brasileira desde a era Tite. A última aparição com a amarelinha aconteceu em 2022, quando ele ainda defendia o Atlético de Madrid, da Espanha.