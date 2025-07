O Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 3 a 2, neste sábado (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e avançou a semifinal do Mundial de Clubes. Durante a partida, uma defesa de Thibaut Courtois chamou atenção dos torcedores. O goleiro belga salvou a equipe espanhola ao parar uma finalização adversária na reta final do confronto.

O lance aconteceu no último minuto da partida. Na ocasião, o Real Madrid se encontrava com um jogador a menos e buscava segurar o placar em 3 a 2. Foi então, que Yan Couto realizou um cruzamento na área merengue para acionar Sabitzer. O meia do Borussia dominou e girou para finalizar uma bomba na direção do gol de Courtois.

A trajetória da bola se encaminhava para o canto do fundo das redes, mas o arqueiro belga conseguiu se esticar e realizar uma defesa plástica com apenas uma mão. O lance viralizou rapidamente nas redes sociais. A investida de goleiro foi crucial para impedir que a partida fosse para a prorrogação. Veja abaixo a reação dos internautas:

Classificação do Real Madrid

Em campo, a equipe de Xabi Alonso dominou o confronto. Logo no primeiro tempo, Gonzalo García e Fran García deixaram o time merengue na vantagem. Apesar disso, o Borussia Dortmund conseguiu surpreender nos minutos finais da segunda etapa e trazer emoção para a partida.

O final caótico aconteceu no intervalo de cinco minutos de acréscimos. Tudo começou quando Beier balançou as redes para dar esperança aos time alemão, aos 46 minutos. Dois minutos depois, Mbappé marcou e voltou a abrir a vantagem do Real Madrid.

O susto não parou aí. Aos 50 minutos, o árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel assinalou uma penalidade em cima de Guirassy. O contato faltoso dentro da área foi do zagueiro Huijsen, que foi expulso no lance. O próprio camisa 9 do Borussia Dortmund foi o responsável por converter a cobrança.

Nos minutos finais, Courtois realizou a fatídica defesa que impossibilitou a decisão de ir para a prorrogação. Com a vitória do time merengue, o Borussia retorna à Alemanha para curtir poucos dias de férias e dar início à pré-temporada.

O Real, por sua vez, segue no torneio e volta a campo em quatro dias. Na quarta-feira (9), o time enfrenta o PSG, que eliminou o Bayern de Munique, buscando a vaga na decisão. A bola rola para o clássico europeu às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA).