Jornalistas questionam a presença de Lucas Paquetá na Seleção Brasileira

Lucas Paquetá em treino pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 17:36 • Rio de Janeiro

Lucas Paquetá foi um dos 23 nomes selecionados pelo técnico Dorival Júnior, em lista divulgada nesta sexta-feira (1), para as próximas partidas da Seleção Brasileira. Apesar de ser presença frequente na equipe, desta vez a convocação do meia do West Ham foi questionada por jornalistas. Na próxima Data Fifa, o Brasil enfrenta a Venezuela e o Uruguai, respectivamente nos dias 14 e 19 de novembro.

➡️Galvão Bueno critica convocação de jogador para a Seleção Brasileira

➡️Convocação da Seleção divide opinião de torcedores: ‘Loucura’

O comentarista Vitor Sérgio Rodrigues, o VSR, da TNT Sports, foi um a se manifestar contra a presença do atleta na lista. Para ele, o atual momento de Paquetá é ruim, no clube e na Seleção. Outra presença criticada foi a do zagueiro Danilo, da Juventus, da Itália.

- Avaliação da lista: Indefensável continuar chamando o Danilo; Excelente a oportunidade a Murilo, do Nottingham Forest; Paquetá foi chamado, mas o momento é ruim, no clube e na seleção. Já caberia não ser chamado; Endrick fora da lista é coerente: o jogador ainda não convenceu Dorival Jr. Agora, nem chamou para não precisar falar sobre ele; No mais, voltam Arana, Vini Jr. e Estevão (correto) e seguem quem foi bem nos jogos passados, em especial Igor Jesus, Luiz Henrique e Andreas - publicou o jornalista no X, antigo Twitter.

Outro comunicador que também se posicionou contra a presença de Lucas Paquetá foi o repórter Fred Caldeira, também da TNT Sports. Para ele, a presença do meia na lista no atual momento é injustificável. Assim como VSR, ele também elogiou a presença do zagueiro Murillo, do Nottigham Forest, da Ingletarra, na lista de convocados.

- Murillo merecia já há algum tempo estar nessa lista, especialmente depois da lesão de Bremer. Não entendo, no entanto, a insistência com Lucas Paquetá nesse momento - publicou Fred Caldeira no X, antigo Twitter.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Lucas Paquetá

O meia do West Ham não vive um bom momento na carreira dentro e fora de campo. Nas quatro linhas, o jogador não tem conseguido colher bons números e atuações com o clube inglês na disputa da Premier League. Fora dos gramados, o atleta é investigado por uma possível manipulação de resultados de apostas esportivas.

Lucas Paquetá é acusado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) de ter forçado propositalmente cartões amarelos. O fato teria acontecido durante a temporada do Campeonato Inglês de 2022/23. Como o julgamento ainda não teve um veredito, o jogador segue disponível para atuar tanto pelo West Ham, como pela Seleção Brasileira.