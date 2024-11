Convocação desfalca clubes em reta final do Brasileirão

Gerson foi convocado por Dorival Júnior( Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 01/11/2024 - 17:47 • São Paulo (SP)

Nesta sexta-feira (1), Dorival Júnior fez a convocação da Seleção Brasileira para os duelos contra Venezuela, em Maturín, e Uruguai, que será realizado em Salvador, nos dias 14 e 19 de novembro, respectivamente. O treinador convocou seis jogadores que atuam no Brasil, que desfalcarão os seus times no final da temporada.

Com novidade no ataque, Dorival Jr. convoca Seleção Brasileira; veja lista

Ao contrário dos últimos compromissos da Seleção pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o Brasileirão será paralisado. Com isso, Botafogo e Palmeiras, com dois convocados cada, podem ter desfalques na luta pelo título.

O Flamengo, quarto colocado do Brasileirão, e o Atlético Mineiro, atual décimo lugar na tabela, tiveram jogadores chamados.

Luiz Henrique foi convocado para a Seleção Brasileira(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Os convocados

Durante a convocação, Dorival chamou Weverton e Estêvão, do Palmeiras; Luiz Henrique e Igor Jesus, do Botafogo; Gerson, do Flamengo; e Guilherme Arana, do Atlético Mineiro

Com sete rodadas para o fim do Brasileirão, o Botafogo é o atual líder do campeonato, com três pontos a mais do Palmeiras, o segundo lugar. O Flamengo corre por fora na disputa pelo troféu, com nove pontos a menos em relação ao rival carioca. Nas decisões da Copa do Brasil e Libertadores, o Atlético Mineiro busca terminar a competição sem riscos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As partidas

Por conta da paralisação do futebol durante a tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul, em abril deste ano, a CBF prevê que partidas do Campeonato Brasileirão serão realizadas durante a próxima data FIFA.

Marcada para o dia 13 de novembro, a 33ª rodada da competição vai desfalcar clubes brasileiros. A CBF antecipou os jogos entre Palmeiras e Grêmio, no Allianz Parque, e Botafogo contra Cuiabá, no estádio Nilton Santos, para o dia 9 de novembro, para evitar que os jogos da Seleção Brasileira afetem a luta pelo título. Ainda não foi divulgado se os jogadores poderão se apresentar com atraso na Granja Comary, em Teresópolis, onde são realizados os treinamentos do Brasil.

Entretanto, Flamengo e Atlético Mineiro tem confronto marcado para o dia 13, véspera de Brasil e Venezuela. Portanto, os clubes não terão seus jogadores convocados à disposição. Vale lembrar que os clubes jogam o jogo de volta da decisão da Copa do Brasil no dia 10, uma data próxima ao compromisso do Brasil.