A rivalidade entre Lyon e PSG foi aquecida com um novo capítulo neste domingo. Antes mesmo de a bola rolar, o clássico ganhou as manchetes da França devido a uma publicação de John Textor, acionista majoritário do Lyon.

Em seu perfil oficial, o dono da SAF do Botafogo publicou uma foto com a taça da Libertadores vencida pelo time carioca acompanhada de um print de uma conversa de Whatsapp. De acordo com a imprensa francesa, trata-se de uma resposta ao presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Segundo o "L'Équipe", a polêmica entre os dois começou no dia 12 de julho, quando Textor pediu a Nasser falar diretamente com ele sobre a distribuição de direitos de transmissão, já que o empresário norte-americano tem travado discussões na França.

O dono do PSG não teria gostado da postura de Textor e respondido: “Você deveria saber que seu cara não sabe nada de direitos de TV, tenha um bom dia”. “Você não me ligou para pedir minha opinião, mas sim para me dizer o que eu deveria pensar”, respondeu o empresário.

Os dirigentes seguiram trocando farpas em tom mais ríspido, até que Nasser escreveu: "Aprenda a administrar um clube e a mídia, esta é a última vez que deixo você falar comigo”. Na réplica, Textor escreveu: "Você sempre diz que salva todo mundo, o que é apenas um comportamento megalomaníaco".

Embora a discussão tenha sido particular, a troca de mensagens se tornou pública após o próprio Textor divulgar um print em suas redes sociais. Apesar de não mostrar com quem estava falando, a mídia francesa especula que se trata do dono do PSG.

Em tom de ironia, John Textor usou a fala de Nasser "você não entende nada de futebol e é uma perda de tempo falar com você. E você vai perder aonde quer que esteja” destacada na foto em que beija a taça da Libertadores.

O título foi conquistado pelo Botafogo nesta temporada pela primeira vez na história. Além da taça sul-americana, a equipe conquistou o Brasileirão e encerrou um jejum de 29 anos sem vencer o torneio.

Onde assistir PSG x Lyon

A partida entre PSG e Lyon, pela 15ª rodada da Ligue 1, terá transmissão da CazéTV. Enquanto o time de Khelaifi é líder do torneio com 34 pontos, o clube de Textor está na 5ª colocação com 25 pontos.