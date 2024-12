Evangelos Marinakis, interessado na aquisição da SAF do Vasco, é um dos poucos bilionários com ações em mais de um clube no mundo. O grego tem participação direta no Olympiacos, da Grécia; no Nottingham Forest, da Inglaterra; e no Rio Ave, de Portugal. E diante destes negócios, uma estatística o coloca a frente do norte-americano John Textor, dono da SAF do Botafogo.

O "Bolavip Brasil" fez um levantamento comparando a performance dos clubes que estão nas mãos dos principais investidores do futebol mundial. O cálculo envolveu o aproveitamento de 38 equipes na última temporada completa (2023-2024 para os times europeus, 2023 para os times do continente americano) sob o controle de oito donos diferentes.

Times controlados por Marinakis, Olympiacos e Nottingham Forest tiveram um aproveitamento de pontos de 49,5%. O Rio Ave, que passou a ser controlado pelo bilionário grego na atual temporada, não foi incluído na média.

O número é superior à média de pontos conquistados na temporada passada pelos quatro times de John Textor. Botafogo, Crystal Palace-ING, Lyon-FRA e RWD Molenbeek-BEL tiveram 46,7%. Além disso, é também maior do que a pontuação média conquistada pelos times controlados pela 777Partners antes de o grupo de Miami entrar em colapso, este ano. Vasco, Red Star-FRA, Genoa-ITA, Standard Liège-BEL, Hertha Berlim-ALE e Melbourne Victory-AUS tiveram aproveitamento de 47,2%.

O Olympiacos, clube do coração de Marinakis, teve aproveitamento de 67%. Na temporada passada, o time foi campeão da Conference League, se tornando o primeiro time grego da história a vencer um título internacional.

Entre os 38 times mapeados no levantamento, o Olympiacos teve o terceiro melhor aproveitamento de pontos. Os dois melhores foram dois clubes que pertencem ao Grupo City: o Manchester City (79%) e o Girona (73%). O clube com menor aproveitamento no período do levantamento foi justamente um de John Textor: o Molenbeek, que conquistou apenas 31% dos pontos possíveis na temporada passada.

Evangelos Marinakis, interessado na SAF do Vasco, celebra título da Conference League pelo Olympiacos (Foto: Reprodução/Instagram)

O levantamento descobriu que a rede multiclubes que pertence à Red Bull foi a que teve maior aproveitamento de pontos na temporada passada. Os quatro times do grupo (RB Leipzig, New York Red Bulls, Red Bull Bragantino e Red Bull Salzburg) tiveram aproveitamento de 56,5%. Veja abaixo a lista completa:

➗ Marinakis, interessado no Vasco, na lista: confira os aproveitamentos

1️⃣ Red Bull (quatro times, incluindo RB Bragantino) - 56,5%

2️⃣ Grupo City (dez times, incluindo o Bahia) - 52,3%

3️⃣ Amber Capital (quatro times) - 52%

4️⃣ David Blitzer (seis times) - 50%

5️⃣ Evangelos Marinakis (dois times) - 49,5%

6️⃣ Jim Ratcliffe (dois times) - 47,5%

7️⃣ 777 Partners (seis clubes, incluindo o Vasco) - 47,2%

8️⃣ John Textor (quatro times, incluindo o Botafogo) - 46,8%

