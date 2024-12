Textor faz ‘provocação’ ao Real Madrid após título do Botafogo

John Textor, dono da SAF do Botafogo, celebrou o título do Brasileirão, conquistado neste domingo (8), com grande empolgação. A felicidade era tamanha que o mandatário ousou fazer uma provocação leve ao Real Madrid, possível rival na Copa Intercontinental de 2024.

A delegação alvinegra já viajou rumo ao Qatar para enfrentar o Pachuca-MEX na quarta-feira (11), e caso avance, buscará o título inédito diante dos merengues. O norte-americano, em tom de brincadeira, disse que pensa primeiro nas quartas de final antes do avanço à decisão.

- Sei que temos um jogo contra o Pachuca e não sei o que vai acontecer depois disso. Tem esse "time pequeno de Madri" talvez esperando, mas temos que conquistar nosso lugar lá primeiro - disse John.

Em caso de avanço diante dos mexicanos, o Fogão enfrentará o Al-Ahly três dias depois em Doha, pelo "play-off da final", como está sendo chamada a semifinal. Uma nova vitória em solo árabe dará ao time comandado por Artur Jorge a possibilidade de enfrentar o Real na final, no dia 18 de dezembro, no Nacional de Lusail.

Caso o Glorioso vença o Intercontinental, igualará o feito histórico do Santos de Pelé, alcançado em 1962 e 1963. O Peixe é o único time brasileiro a ter erguido as taças do Brasileirão, do Intercontinental e da Libertadores na mesma temporada, em marca que pode ser também alcançada pelos cariocas em menos de dez dias.

