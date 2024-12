John Textor, dono da SAF do Botafogo, celebrou a vitória de sua equipe na final da Libertadores. Os pesados investimentos realizados nos últimos anos em seu elenco fizeram diferença, e a equipe alcançou seu primeiro título na história da competição ao bater o Atlético-MG por 3 a 1 neste sábado (30) na decisão.

Após o embate, o norte-americano concedeu entrevista, comemorou a história construída pelos Alvinegros no continental, e declarou que o feito no Monumental de Núñez supera os troféus disputados no futebol europeu.

- Eu cresci na Flórida, que tem uma grande conexão com os países da América do Sul. Então, para mim, isso é maior do que todas as coisas na Europa. Pensar que estamos tentando ganhar o Brasileirão, e então isso acontece (título da Libertadores), é fenomenal - afirmou o mandatário.

Textor também fez fortes críticas aos rivais que fizeram críticas ao lado mental do elenco. Após uma reta final turbulenta em 2023, torcedores nas redes sociais martelaram o psicológico do Glorioso, impulsionados por tropeços recentes em casa, contra Criciúma, Cuiabá e Vitória, pelo Brasileirão. A citação do dono faz referência ao cartão vermelho de Gregore na própria final da Libertadores: o volante foi expulso aos 40 segundos do primeiro tempo por uma entrada em Fausto Vera, e deixou os cariocas com um a menos por praticamente todo o confronto.

- Nós tomamos um cartão vermelho, e nos primeiros dois minutos, toda a América do Sul pensou que era o fim. Mas esse time tem fé, é a única coisa, está aí a mentalidade que todos perguntam sobre nós. Eles provaram hoje e acreditavam. Nós ainda temos que vencer o Brasileirão. Temos dois jogos, mas agora é dormir, acordar amanhã e nos preparar para o próximo jogo. Nós estamos no topo da tabela e não queremos ser os segundos. Isso é especial, mas vencer o campeonato do nosso grande país, o Brasil, é muito especial. É isso que precisamos fazer - afirmou John.

💰 Valeu a pena investir no Botafogo, Textor?

Os investimentos de John Textor nos últimos anos foram justificados na decisão. Luiz Henrique e Alex Telles, aquisições de 2024, anotaram os dois primeiros gols do confronto. No fim, Júnior Santos, que chegou de forma desacreditada em 2022, marcou o terceiro e fechou a conta, garantindo de vez a Glória Eterna.

- Bem, obviamente, nós fizemos muitos erros em juntar tudo isso, mas nós fizemos mais certo do que fizemos errado, não é? Esses fãs queriam esse título demais, eles trabalham tão duro, eles merecem isso. A conexão que temos entre o clube e a torcida no Brasil é tão forte quanto em qualquer lugar. Nós estávamos tristes por tanto tempo. Tivemos tantas coisas ruins que aconteceram com esse clube. Não há mais nada que eu possa dizer. Tive o trabalho mais fácil da noite: sentei na minha cadeira e vi um milagre acontecer. Nós todos vimos um milagre nesta noite - endossou o americano.