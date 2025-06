Textor dedica vitória sobre o PSG aos brasileiros: ‘Nós podemos jogar futebol no Brasil’

PASADENA (EUA) - Mais uma história à brasileira foi escrita na baliza direita do mítico estádio Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia. Trinta anos depois do tetra campeonato mundial do Brasil, o Botafogo, campeão da Libertadores, choca o mundo e vence o atual vencedor da Champions, o PSG, por 1 a 0 pelo Mundial de Clubes da Fifa.

continua após a publicidade

➡️ Imprensa internacional repercute vitória do Botafogo sobre o PSG

Quem tem muitos e muitos motivos para comemorar é John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo. Após a partida, o empresário estadunidense concedeu rápida entrevista à “CazéTV” abraçado a Rafael, atual comentarista, e aos jogadores Cuiabano e Vitinho. E dedicou o resultado a todos os brasileiros.

— Isso é tudo sobre Brasil. O Brasil consegue jogar futebol. Jovens como esse [aponta para Vitinho] vão para lá, jogam em outro nível, aprendem a jogar de outras maneiras, mas assim como os europeus também temos estrutura, organização. O Brasil também pode jogar futebol. Espero que todo brasileiro esteja orgulhoso do Botafogo hoje — disse Textor.

continua após a publicidade

Pouco antes, ainda no gramado, Textor, falando com alguém em videochamada, deu entrevista à reportagem da Rede Globo e mandou um recado ao Brasil.

— Eu te amo, Brasil. Essa é para todo o Brasil. Nós podemos jogar futebol no Brasil — celebrou.

O Botafogo lidera o Grupo B da Copa do Mundo, com seis pontos, e se tornou o primeiro brasileiro a vencer um europeu desde o Corinthians contra o Chelsea, em 2012.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo