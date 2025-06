John Textor é flagrado em pizzaria e dispara contra clubes europeus

Em clima de festa nos Estados Unidos, após vencer o PSG no Mundial de Clubes, na última quinta-feira (19), John Textor, dono da SAF do Botafogo, foi flagrado em uma pizzaria. Na ocasião, ele conversava com torcedores do River Plate, que estavam presentes no local, e aproveitou o momento para disparar contrar os clubes europeus.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O momento foi registrado pelo influenciador Daniel Braune. Nas imagens compartilhadas pelo influenciador, Textor afirma que os "clubes sul-americanos estão chutando a bunda dos europeus". Veja abaixo:

- Eu juro por Deus: chego numa esquina de Venice pra matar a larica e ouço uma voz familiar. Este ANIMAL estava esperando uma fatia de pizza de pepperoni e trocando ideia com hinchas do River. Em um momento, afirmou que era dono do Botafogo, mas os argentinos riram desacreditando. Finalizou o papo com a aspa: “SOUTH AMERICA IS KICKING EUROPE’S ASS” - publicou o influenciador.

continua após a publicidade

John Textor em pizzaria nos Estados Unidos (Foto: Reprodução)

➡️ Textor discursa a torcedores do Botafogo após vitória sobre o PSG; veja vídeo

John Textor fez a festa após vitória sobre PSG

O momento citado anteriormente não foi a única vez que o empresário estadunidense disparou contra os clubes europeus. Após a vitória sobre o PSG, ele realizou um discurso na "Botafogo House", em Los Angeles, onde exaltou os feitos recentes do Glorioso.

Textor bateu na tecla de que a maior vitória da história do Botafogo foi na final da Libertadores, contra o Atlético-MG, em novembro de 2024. No Rose Bowl, o Glorioso chocou o Mundo ao vencer a equipe francesa por 1 a 0 com gol de Igor Jesus.

continua após a publicidade

- Ontem, a imprensa europeia me fez uma pergunta: 'derrotar o PSG foi a maior vitória da história do seu clube?' Eu ri e respondi: 'Você não sabe, você não conhece o Mais Tradicional, você não conhece o Glorioso'. Foi apenas um jogo contra um time europeu. Deus não beijou apenas os pés das crianças europeias, pessoas jogam futebol no mundo todo. Eu disse que não, o troféu mais importante da história do nosso clube é a Copa Libertadores. É o maior troféu de toda a América do Sul - disse.

Com seis pontos, o Botafogo e líder do Grupo B do Mundial de Clubes. A equipe do técnico Renato Paiva volta a campo nesta segunda-feira (23), contra o Atlético de Madrid, novamento no Rose Bowl. O Glorioso precisa apenas de um empate no confronto para confirmar a primeira colocação.