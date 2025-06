Textor discursa a torcedores do Botafogo após vitória sobre o PSG; veja vídeo

Dono da SAF do Botafogo, John Textor discursou aos torcedores durante evento na "Botafogo House", em Los Angeles, espaço dedicado aos alvinegros durante o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. O empresário exaltou a vitória sobre o PSG, mas não aumentou a representatividade dela.

Textor bateu na tecla de que a maior vitória da história do Botafogo foi na final da Libertadores, contra o Atlético-MG, em novembro de 2024. No Rose Bowl, o Glorioso chocou o Mundo ao vencer a equipe francesa por 1 a 0 com gol de Igor Jesus.

- Ontem, a imprensa europeia me fez uma pergunta: 'derrotar o PSG foi a maior vitória da história do seu clube?' Eu ri e respondi: 'Você não sabe, você não conhece o Mais Tradicional, você não conhece o Glorioso'. Foi apenas um jogo contra um time europeu. Deus não beijou apenas os pés das crianças europeias, pessoas jogam futebol no mundo todo. Eu disse que não, o troféu mais importante da história do nosso clube é a Copa Libertadores. É o maior troféu de toda a América do Sul - disse.

O dono da SAF do Botafogo aproveitou para valorizar o futebol brasileiro, que vem dando trabalho na competição intercontinental.

- No Japão, na Índia, na Alemanha, nos Estados Unidos, todos estão falando de nós esta noite. E eu quero dizer uma coisa. Sei que não gostamos de ver o Flamengo vencer, mas eu gosto de ver o Flamengo vencer o Chelsea. Gosto de ver o Palmeiras vencer os jogos. Gosto do Brasil dando uma surra nas pessoas do mundo todo. Temos os melhores jogadores do mundo, agora eles sabem que temos os melhores clubes. Vamos lá! Eu amo muito esse clube.

Com seis pontos e líder do Grupo B, o Botafogo volta a campo nesta segunda-feira (23), contra o Atlético de Madrid, no Rose Bowl, jogando pelo empate para confirmar a primeira colocação. A equipe comandada por Renato Paiva pode perder por até dois gols que, ainda assim, avançará de fase.

