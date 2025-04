Virgil van Dijk, do Liverpool, teve uma tarde de altos e baixos na Inglaterra. O zagueiro, em meio a um momento de renovação com os Reds, foi decisivo no triunfo sobre o West Ham, que aproximou a equipe comandada por Arne Slot do título nacional depois de cinco anos sem erguer o troféu da liga.

O time vencia por 1 a 0 até os 40 minutos do segundo tempo, quando os Hammers deixaram tudo igual em um bate-cabeça de Van Dijk com o lateral Robertson. O holandês tentou cortar cruzamento rasteiro de Wan-Bissaka, mas acabou entrando na frente do escocês, e a bola dividida entre os dois morreu no fundo das redes.

Três minutos depois, porém, veio a redenção. Em escanteio cobrado por Mac Allister, o defensor se movimentou e, sem precisar subir muito, testou firme para as redes, sob os olhos de um estático goleiro Aréola. Na comemoração, Virgil celebrou de forma efusiva e beijou o escudo. Praticamente um símbolo do futuro.

O contrato de Van Dijk com o Liverpool expira ao final do primeiro semestre de 2025. As tratativas por uma renovação demoraram para iniciar, processo semelhante ao que aconteceu com Mohamed Salah. Porém, o zagueiro já tem acordo fechado com a diretoria, e segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o anúncio da extensão do vínculo deve ser realizado nos próximos dias, com duração até junho de 2027.

O neerlandês chegou a Merseyside em janeiro de 2018, custando mais de 84 milhões de euros (R$ 333,2 milhões na cotação da época) pagos junto ao Southampton. Desde então, se tornou um pilar do clube, seja na era de Jürgen Klopp ou nesta primeira temporada sob a batuta de Slot. São mais de 300 partidas em Anfield, com títulos importantes conquistados.

🔢 Números de Virgil van Dijk com a camisa do Liverpool

⚽ 314 jogos

🥅 27 gols

📤 13 assistências

🟨 25 cartões amarelos

🟥 1 cartão vermelho

🏆 Títulos: Premier League de 2019-20, FA Cup de 2021-22, EFL Cup de 2021-22 e 2023-24, Supercopa da Inglaterra de 2022, Champions League de 2018-19, Supercopa da Uefa de 2019 e Mundial de Clubes de 2019