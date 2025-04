Mbappé é criticado na web por expulsão em Alavés x Real Madrid: ‘Cadeia’

O atacante Kylian Mbappé foi expulso no primeiro tempo do duelo entre Alavés e Real Madrid, neste domingo (13), pela 31ª rodada de La Liga. O francês recebeu o cartão amarelo primeiramente, porém, após revisão do árbitro Juan Martínez no VAR, o juiz optou pelo vermelho. O camisa 9 chegou direto na canela do volante Blanco, em um lance forte.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Por conta da expulsão, Kylian ficará fora do jogo contra o Athletico Bilbao, quarto colocado do Campeonato Espanhol, na rodada seguinte. A chegada de Mbappé foi bastante criticada nas redes sociais, vista até como "criminosa" pelos torcedores. Apesar da entrada, Blanco permaneceu em campo.

Confira a reação da web pela expulsão de Mbappé em Alavés x Real Madrid

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Pelo cartão vermelho ter sido na liga nacional, o atacante não será impedido de entrar em campo na Champions League, contra o Arsenal, pelo jogo de volta das quartas de final. Os Merengues estão em uma situação muito complicada na competição, após uma derrota da equipe de Carlo Ancelotti por 3 a 0 no jogo de ida .