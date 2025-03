Após uma série de lesões no setor defensivo merengue, Raúl Asencio se consolidou como um dos principais jogadores do Real Madrid na temporada 2024/25. Fora de campo, ele falou pela primeira vez sobre uma polêmica que o persegue nas partidas ao redor do futebol espanhol.

Ao mesmo tempo que vive grande fase nos gramados, o zagueiro sofre uma grave acusação da justiça europeia. Em setembro de 2023, Asencio teria compartilhado um vídeo de sexo explícito de uma menor de idade com colegas de base do Real Madrid. Investigado pela justiça espanhola, o jovem falou publicamente do assunto de forma inédita na terça-feira (18):

— Cada um tem consciência do que faz. Estou muito tranquilo em relação a isso. Vivendo o dia a dia, no final é uma questão de prazos — disse o jogador, em entrevista à emissora espanhola "RTVE".

Na temporada, Asencio é alvo de ataques das torcidas rivais do Campeonato Espanhol. Na partida contra a Real Sociedad, em fevereiro de 2025, a torcida do time da casa entoou cânticos de "Asencio, morra". A partida foi prontamente pausada pelo árbitro Sánchez Martínez, que, pelo protocolo contra o ódio do futebol local, interrompeu a partida. Uma mensagem foi exibida nos telões do estádio, bem como uma mensagem pedindo para as ameaças e insultos pararem.

Nesse sentido, ele revela que está acostumado a esse sentimento nos merengues, visto que faz parte das dependências do clube desde as categorias de base, iniciada em 2017.

— Percebi essa mudança de pressão durante a mudança de categoria (do Real Madrid Castilla) à equipe (principal). Mas sou uma pessoa que gosta, que se motiva sentindo essa pressão. Acho que estou acostumado a sentir isso no Madrid desde pequeno. Isso me motiva ainda mais — analisou Asencio, sobre vestir a camisa do clube.

Caso de Asencio e dos jovens do Real Madrid

Três jogadores da base do Real Madrid: Ferran Ruiz; 21 anos, Juan Rodriguez; 22, e Andres Garcia; 21, teriam tido relações sexuais gravadas com duas garotas, sendo uma delas menor de idade, e à época detidos nas Ilhas Canarias. A mãe da garota menor teria registrado a queixa, pois a filha não consentiu com a gravação.

O caso destaca a preocupação crescente com a difusão de conteúdo sexual sem consentimento, especialmente envolvendo menores. Os delitos investigados incluem descobrimento e revelação de segredos, além de pornografia infantil.

A decisão foi mantida pela Audiência Provincial de Las Palmas, conforme reportado pelo jornal Canarias 7 no começo do mês de fevereiro deste ano. O recurso de apelação da defesa do atleta, que buscava o arquivamento do caso por alegada falta de provas, foi rejeitado.

