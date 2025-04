‘Protetor de agressores’: Real Madrid é alvo de protesto da torcida do Alavés

Antes do duelo entre Alavés e Real Madrid, no Mendizorroza, os torcedores da equipe mandante estamparam diversos cartazes protestando contra o time merengue e o zagueiro Raúl Asencio. O jogador, de 22 anos, é investigado pelo crime de pornografia infantil e foi alvo de críticas da torcida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

"Real Madrid: protetor de agressores" é uma das mensagens dos panfletos que a torcida do Alavés espalhou nos arredores do estádio. No mês de fevereiro de 2025, ele teve recurso de apelação da defesa do atleta negado pelo Tribunal Superior de Justiça das Canárias durante a investigação do caso. O recurso buscava o arquivamento do caso por alegada falta de provas, e foi rejeitado.

continua após a publicidade

Entenda o caso Raúl Asencio

Ao mesmo tempo que vive grande fase nos gramados, o zagueiro de 22 anos enfrenta uma grave acusação da Justiça europeia. Em setembro de 2023, Asencio teria compartilhado um vídeo de sexo explícito de uma menor de idade com colegas de base do Real Madrid.

Três jogadores da base do Real Madrid: Ferran Ruiz; 21 anos, Juan Rodriguez; 22, e Andres Garcia; 21, teriam tido relações sexuais gravadas com duas garotas, sendo uma delas menor de idade, e à época detidos nas Ilhas Canarias. A mãe da menor teria registrado a queixa, pois a filha não consentiu com a gravação.

continua após a publicidade

➡️ Entenda por que Vini Jr está fora de Alavés x Real Madrid

O caso destaca a preocupação crescente com a difusão de conteúdo sexual sem consentimento, especialmente envolvendo menores. Os delitos investigados incluem descobrimento e revelação de segredos, além de pornografia infantil.

Na temporada, Asencio é alvo de ataques das torcidas rivais do Campeonato Espanhol. Na partida contra a Real Sociedad, em fevereiro de 2025, torcedores do time da casa entoaram cânticos de "Asencio, morra". O duelo foi prontamente pausado pelo árbitro Sánchez Martínez, que seguiu o protocolo contra o ódio do futebol local.