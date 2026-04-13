Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (13/04/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
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Nesta segunda-feira (13), a agenda do futebol reúne jogos pelas oitavas de final da AFC Champions League, com destaque para Al Ahli x Al Duhail e Al Sadd x Al Hilal. O dia também conta com partidas do Campeonato Inglês (Manchester United x Leeds United), Italiano (Fiorentina x Lazio), Espanhol (Levante x Getafe) e Português (Tondela x Gil Vicente).
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 13 de abril de 2026):
AFC Champions League (Oitavas de Final)
11h45 – Al Ahli x Al Duhail – Disney+
15h – Al Sadd x Al Hilal – ESPN 4 e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Italiano
15h45 – Fiorentina x Lazio – Xsports e Disney+
Campeonato Inglês
16h – Manchester United x Leeds United – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
16h – Levante x Getafe – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Português
16h15 – Tondela x Gil Vicente – Disney+
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