Nesta segunda-feira (13), a agenda do futebol reúne jogos pelas oitavas de final da AFC Champions League, com destaque para Al Ahli x Al Duhail e Al Sadd x Al Hilal. O dia também conta com partidas do Campeonato Inglês (Manchester United x Leeds United), Italiano (Fiorentina x Lazio), Espanhol (Levante x Getafe) e Português (Tondela x Gil Vicente).

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 13 de abril de 2026):

AFC Champions League (Oitavas de Final)

11h45 – Al Ahli x Al Duhail – Disney+

15h – Al Sadd x Al Hilal – ESPN 4 e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Italiano

15h45 – Fiorentina x Lazio – Xsports e Disney+

Campeonato Inglês

16h – Manchester United x Leeds United – ESPN e Disney+

Matheus Cunha comemora gol do Manchester United sobre o Aston Villa (Foto: Oli Scarff/AFP)

Campeonato Espanhol

16h – Levante x Getafe – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Português

16h15 – Tondela x Gil Vicente – Disney+

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