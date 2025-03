O dilema de Arteta: Quem será o ‘nove’ do Arsenal na Champions League?

Sem Gabriel Jesus e Kai Havertz até o fim da temporada, o técnico Mikel Arteta vive um dilema no Arsenal: Quem será o 'nove'? Sem uma atacante de ofício, o espanhol terá que improvisar um jogador na função. Nesta terça-feira (4), os Gunners entram em campo para o duelo contra o PSV, válido pelo jogo de ida das oitavas da Champions League.

Opções de Arteta para o ataque

Leandro Trossard

Após a lesão de Kai Havertz no músculo posterior da coxa, durante um dos treinos do time inglês na viagem de intertemporada em Dubai, Kiel Arteta apostou no belga como uma espécie de "falso 9", na vitória do Arsenal contra o Leicester por 2 a 0, pela Premier League. No entanto, a atuação de Trossard não convenceu e ele foi deslocado para a ponta na segunda etapa. Desde então, o camisa 19 não atuou mais nessa função.

Mikel Merino

O volante espanhol surpreendeu a todos no duelo contra o Leicester, mostrando que pode ser uma boa arma ofensiva. Merino entrou no lugar do Sterling e assumiu o papel de nove - deixado por Trossard -, marcando os dois gols da vitória. Com uma ótima presença de área, o jogador se credenciou com uma opção para o ataque dos Gunners.

Riccardo Calafiori

Por mais estranho que isso possa parecer, o lateral-esquerdo/zagueiro italiano também é uma opção para o ataque. Por mais que não tenha começado nenhum jogo como "nove", o jogador já se aventurou na área adversária em momentos chaves da partida. Com um chute potente de fora da área, boa estatura e velocidade, Calafiori consegue "segurar as pontas" no atacante do Arsenal, caso seja necessário.

Arteta terá que achar uma solução para este problema, visto que o confronto contra o PSV é só primeiro, de muitos desafios do Arsenal na competição. No entanto, Merino desponta como o favorito na corrida da "camisa nove", pois foi titular nas últimas três partidas.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSV (Técnico: Peter Bosz)

Wálter Benitez; Rick Karsdorp, Ryan Flamingo, Armando Obispo, Mauro Junior; Joey Veerman e Jerdy Schouten; Johan Bakayoko, Guus Til e Noa Lang; Luuk De Jong.



Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Martin Odegaard, Thomas Partey e Declan Rice; Ethan Nwaneri, Mikel Merino e Leandro Trossard.

Merino em ação pelo Arsenal (Foto: JUSTIN TALLIS/AFP)

