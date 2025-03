A edição 2025 da Copa Sul-Americana começa nesta semana e, embora ainda não tenha nenhum clube brasileiro em ação, já terá representantes do nosso futebol. O técnico Gustavo Leal, campeão olímpico pela Seleção Brasileira em Tóquio-2020 como auxiliar de André Jardine, fará sua estreia na competição no comando do Everton, do Chile, que nesta quarta-feira (5) encara os compatriotas do Unión Española, em jogo único da fase preliminar, que garante vaga na fase de grupos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Contratado pelo Everton clube tetracampeão chileno, em dezembro, Leal acumula a experiência de ter trabalhado entre 2014 e 2019 nas categorias de base do Fluminense, treinando a chamada ‘Geração de Ouro’ de Xerém, com nomes como o volante André (Wolves-ING) e os atacantes João Pedro (Brighton-ING) e Luiz Henrique (Zenit-RUS) sob sua batuta.

continua após a publicidade

Após passar pela Seleção Brasileira Sub-20 e Sub-23 entre 2019 e 2022, Gustavo Leal foi para o futebol mexicano, onde trabalhou no Atlético de San Luis, filial do Atlético de Madrid no país, e fez história ao conduzir a equipe às semifinais da Liga MX em 2023, na melhor campanha do clube em todos os tempos. Agora, o treinador de 38 anos aposta em uma nova experiência internacional.

- O projeto do Everton é bastante sólido. É um clube que pertence ao mesmo grupo do Pachuca e do León, times mexicanos que vão disputar o Mundial no meio do ano, e que vê nessa Copa Sul-Americana a oportunidade de crescer no cenário continental - afirmou Gustavo Leal.

continua após a publicidade

- Nossa preparação nesses dois primeiros meses do ano tem sido bem feita visando essa partida, que pode nos colocar na fase de grupos. Estamos confiantes - concluiu o treinador.

O adversário do time de Gustavo Leal será o Unión Española, que é treinado por José Luis Sierra, ex-meia do São Paulo nos anos 90. Embora tenha a vantagem do mando de campo no jogo único, o Unión não poderá atuar em seu estádio e transferiu a partida para o Estádio Bicentenario de La Florida, casa do Audax Italiano. Quem avançar neste duelo disputará a fase de grupos da Copa Sul-Americana, quando as equipes do Brasil e da Argentina entram na competição.