Real Madrid pode estar de olho em joia do futebol inglês

Os olheiros do Real Madrid estão na Inglaterra para acompanhar Adam Wharton, jogador de 21 anos do Crystal Palace, que vem se destacando cada vez mais no futebol internacional. O clube espanhol entrou na corrida pelo jogador e enfrentará concorrência de Liverpool e Manchester City, que também monitoram o meio-campista.

Segundo o site "Mail Online", os olheiros do Real Madrid acompanham Adam Wharton desde seu retorno ao time principal do Crystal Palace. O chefe de recrutamento dos espanhóis, Juni Calafat, é um grande admirador do meio-campista de 21 anos e enviou sua equipe para monitorar sua evolução.

Além de Real Madrid, outros times se interessam pela joia

Wharton, que deve ser chamado para a primeira convocação de Thomas Tuchel na seleção inglesa, voltou recentemente após uma cirurgia de hérnia que o afastou por mais tempo que o esperado. Sua lesão frustrou o interesse do Manchester City em janeiro, levando o clube a optar por Nico Gonzalez, do Porto. Manchester United e Liverpool também observam Wharton, mas priorizam outros alvos na janela de verão.

Adam Wharton é um dos destaques do Crystal Palace, apesar de lesão que o deixou fora por bastante tempo (Foto: Divulgado/Instagram)

O Crystal Palace o contratou do Blackburn Rovers por 22 milhões de euros após a insistência do diretor esportivo Dougie Freedman, e agora ele está avaliado em cerca de 70 milhões de euros, consolidado como um dos melhores meio-campistas da Premier League.

O Crystal Palace não tem pressa em vender Adam Wharton, que ainda tem quatro anos de contrato. Com essa vantagem, o clube pode exigir uma alta taxa de transferência.

Wharton, por sua vez, não demonstra interesse em sair e está satisfeito no sul de Londres. Resta saber se algum clube conseguirá convencê-lo a deixar o Palace.