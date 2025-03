Às vésperas das oitavas de final da Champions League, o Paris Saint-Germain vive seu melhor momento na temporada. Comandado pelo espanhol Luis Enrique, a equipe de capital francesa venceu mais uma partida pelo Campeonato Francês e, após 24 rodadas, segue invicta na liderança, agora com 62 pontos - com 13 de vantagem sobre o vice-líder Olympique de Marseille.

Presente na pré-lista de 52 nomes do técnico Dorival Júnior, divulgada pela CBF na última sexta-feira, o zagueiro Beraldo, que neste sábado foi novamente titular ao lado de Marquinhos, falou sobre a sensação de ter seu nome novamente em uma lista de possíveis convocados para os próximos dois duelos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa, contra Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março.

- É sempre um orgulho ser lembrado para vestir a camisa da Seleção. Claro que ainda é uma pré-lista, com vários atletas de qualidade, como se espera de qualquer convocação do Brasil. Estou muito feliz em ver meu nome lá e vou seguir trabalhando para, quem sabe, estar na lista definitiva e contribuir nesses dois jogos tão importantes para nós - afirmou o zagueiro de 21 anos, que, em 2024 esteve presente em todas as convocações do técnico Dorival Júnior.

O defensor também falou sobre a fase do PSG, invicto há 22 jogos, com 18 vitórias e quatro empates neste período, entre o Campeonato Francês, a Copa da França, a Supercopa da França e a Champions League. Somente em 2025, em 16 jogos, os parisienses já somam 54 gols marcados e apenas 14 sofridos. Nas últimas quatro partidas, o ataque anotou 21 gols - com média superior a cinco gols por partida.

- Contra o Lille, a equipe fez mais uma grande apresentação. Estamos muito bem, não só pelos ótimos resultados e pelos placares elásticos, mas também pelo que vemos da organização do time, com todos contribuindo muito ofensiva e defensivamente. Isso nos dá ainda mais confiança para encarar o Liverpool, porque sabemos que contra eles não se pode errar - analisou Beraldo, que contra o Lille acertou 100% dos 93 passes que tentou, segundo a plataforma Sofascore.

A primeira partida das oitavas de final da Champions League, contra o Liverpool, acontece nesta quarta-feira (5), no Parc des Princes, em Paris. O time inglês teve a melhor campanha da primeira fase da competição e lidera a Premier League com 13 pontos de vantagem sobre o Arsenal, tendo como principal trunfo a grande temporada do atacante Mohamed Salah, autor de 30 gols e 22 assistências em 39 jogos em 2024/25.

- O Salah é um craque, um jogador capaz de decidir qualquer partida, ainda mais no momento que vive hoje. Ele dispensa comentários, mas seria um erro resumir o Liverpool somente a ele. Eles têm um grande time, com jogadores de elite mundial trabalhando bem coletivamente. Mas nós temos as nossas armas, somos o PSG e estamos prontos para dois grandes duelos contra eles - projetou Beraldo.