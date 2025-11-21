Messi x Cristiano Ronaldo: ranking aponta quem mais impulsiona venda de camisas

Dois dos maiores jogadores do futebol, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são nomes influentes para os seus clubes dentro e fora de campo. Uma pesquisa feita pela "Euroméricas Sports Marketing", empresa de consultoria de marketing esportivo, mostra que o Inter Miami e o Al-Nassr, equipes defendidas pelos craques, estão entre os dez times que mais venderam camisa entre janeiro e outubro de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O levantamento considera os dez primeiros meses do ano e totaliza toda a comercialização de peças oficiais de diversos clubes do mundo, desde os grandes europeus, como Real Madrid, Barcelona, PSG e Bayern de Munique, que ocupam as quatro primeiras posições, até times populares na América do Sul, como Flamengo e Boca Juniors.

Inter Miami e Al-Nassr ocupam espaço em um mercado considerado "alternativo" dentro do futebol, onde atuam em ligas descentralizadas e sem tanto apelo comercial ou de midiático. Entretanto, a presença de Messi e Cristiano Ronaldo mudam o cenário e aumentam o volume de uniformes vendidos dos seus clubes por conta sua popularidade.

continua após a publicidade

A equipe norte-americana, apesar de jogar uma liga com menos jogadores relevantes em comparação à Liga Saudita, conseguiu alavancar os números neste ano e ultrapassaram a marca de 2 milhões de camisas vendidas, ocupando a 5ª posição no ranking e se juntando ao quarteto de Real, Barça, PSG e Bayern, únicos que quebram essa marca. No total, são 2,16 milhões peças oficiais comercializadas.

Do outro lado, o Al-Nassr fecha o top dez na "última" colocação, mas também tem um número relevante. O clube saudita vendeu entre janeiro e outubro de 2025 1,28 milhão de camisas. Nos dois casos, o cenário de destaque global ganha ainda mais relevância quando algumas outras equipes do Velho Continente não aparecem na lista e ficam atrás da dupla. Liverpool, Arsenal, Manchester City, Juventus e Atlético de Madrid, por exemplo, venderam menos uniformes que as equipes de Messi e Cristiano Ronaldo.

continua após a publicidade

O Inter Miami, de Lionel Messi, vendeu mais de 2 milhões de camisas em 2025. (Foto: Megan Briggs/ AFP)

Veja os dez clubes que mais venderam camisa no mundo em 2025