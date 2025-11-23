menu hamburguer
Futebol Internacional

VÍDEO: Cristiano Ronaldo 'repete' bicicleta histórica que fez em Real x Juve

Ronaldo faz gol de bicicleta e Al-Nassr vence por 4 a 1 no Saudita

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/11/2025
17:21
Web repercute golaço de bicicleta de Cristiano Ronaldo contra a Juventus, pela Liga dos Campeões
imagem cameraGolaço de bicicleta de Cristiano Ronaldo contra a Juventus, pela Liga dos Campeões (Foto: Reprodução)
Cristiano Ronaldo marcou um golaço de bicicleta nos acréscimos, contribuindo para a vitória do Al-Nassr por 4 a 1 sobre o Al-Khaleej pelo Campeonato Saudita. Com o gol marcado contra o Al-Khaleej, Ronaldo chegou a 954 tentos em sua trajetória.

Ao olhar o vídeo, é fácil entender a razão para tantos internautas terem ficado nostálgicos com a época de ouro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Afinal, o gol de bicicleta marcado pelo Al-Nassr lembrou muito a "bike" icônica do Robô nas quartas de final da Champions League, entre Juventus e Real Madrid.

Relembre o gol de bicicleta icônico marcado por Cristiano Ronaldo na Champions

Na época, Ronaldo jogava pelo Real Madrid (ele só se transferiria para a Juventus depois), e esse gol é considerado um dos mais espetaculares da história do futebol.

Tudo começou com uma confusão na defesa da Juventus entre Giorgio Chiellini e o goleiro Gianluigi Buffon. Dani Carvajal, lateral do Real Madrid, cruzou a bola da direita para a área. Cristiano Ronaldo, de costas para o gol, se posicionou perfeitamente, saltou alto (quase na altura da trave!) e executou uma bicicleta perfeita, acertando o canto superior da rede com uma força impressionante. Buffon nem se mexeu – foi um golaço que deixou todo mundo boquiaberto.

Al-Nassr goleia Al-Khaleej pelo Campeonato Saudita

O confronto, válido pela nona rodada da competição nacional, consolidou a liderança do Al-Nassr, que mantém campanha perfeita com 27 pontos em nove jogos. O Al-Hilal aparece na segunda posição com 23 pontos, enquanto o Al-Taawon ocupa o terceiro lugar com 22 pontos após empatar com o Neon na mesma rodada.

Jogadores do Al-Nassr comemoram gol em vitória por 3 a 1 sobre o Al-Khaeej, pelo Campeonato Saudita (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)
Cristiano Ronaldo faz gol de bicicleta e contribiu com goleada do Al-Nassr (Foto: Fayez NURELDINE/AFP)

