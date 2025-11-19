Ex-seleção sai em defesa de Cristiano Ronaldo: 'Nem é debate'
Ex-jogador comentou sobre o papel do capitão em Portugal
Ex-jogador da seleção portuguesa, Edinho defendeu Cristiano Ronaldo após as críticas dirigidas ao atacante desde a expulsão na derrota por 2 a 0 para a Irlanda, e da ausência na goleada de Portugal sobre a Armênia, por 9 a 1. Em entrevista ao jornal português "Desporto ao Minuto", o ex-centroavante comentou sobre o papel do capitão na equipe de Roberto Martínez, que garantiu a vaga na Copa do Mundo de 2026.
A discussão sobre o impacto de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa levou Edinho a contextualizar a importância do atacante tanto nos resultados recentes quanto na construção da equipe ao longo dos últimos anos.
— Cristiano Ronaldo, em campo, é sempre um perigo. E quando não está, a falta dele é percebida. Depois dizem que ele não jogou e a seleção fez nove gols, mas ele também já participou de partidas em que fizemos seis, sete ou oito. É relativizar. (Ele) Continua no seu melhor, mesmo jogando na Arábia Saudita. Diziam que iria para um campeonato fraco, mas houve mudança de mentalidade e aumento de competitividade. Ele segue fazendo diferença. Para mim, isso nem é debate — afirmou Edinho.
Edinho reforçou ainda o peso da liderança de Cristiano Ronaldo, principalmente pelo impacto técnico e psicológico sobre adversários e companheiros. Ele avaliou que a saída do artilheiro português terá repercussões significativas no futuro da seleção.
— Cristiano Ronaldo é fundamental pela experiência, instinto e liderança. A presença dele causa impacto em qualquer rival. Me atrevo a dizer que, quando ele deixar a seleção, a falta será grande. Aquilo que ele oferece é muito. Todos têm a sua opinião, mas pensar numa seleção sem Cristiano é como ter uma pistola sem bala — concluiu.
Como é o desempenho de Portugal com e sem Cristiano Ronaldo?
Apesar da última imagem ruim deixada, Portugal possui um desempenho superior com Cristiano Ronaldo em campo. Em 29 jogos com o camisa sete, a equipe conquistou 21 vitórias e teve um aproveitamento de 78,1%.
Nesse período, Portugal marcou 66 gols, sendo 25 de Cristiano Ronaldo, o que representa uma média de pouco mais de dois gols por partida. No outro lado do campo, a seleção sofreu apenas 23 gols, o que é menos de um gol por jogo na média.
Sem o astro em campo, Portugal fez seis partidas no último ciclo de Copa do Mundo, tendo conquistado quatro vitórias e tendo um aproveitamento de 72,2%. Nesses duelos, os Lusos fizeram 29 gols, o que dá uma média de quase cinco gols por confronto.
