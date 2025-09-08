Cenas lamentáveis marcaram o apito final da final entre Chelsea e PSG pelo Mundial de Clubes da Fifa. Durante uma confusão entre os elencos ainda em campo, o técnico do time francês deu uma tapa no rosto de João Pedro, atacante dos Blues. Meses após o ocorrido, a pena ao espanhol não foi divulgada. O brasileiro, no entanto, desabafou sobre a possível decisão das entidades de futebol com a atitude do comandante.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista ao jornalista Rodrigo Calvino, do 365Scores, João Pedro abriu o jogo sobre a agressão e afirmou que se fosse o inverso, a situação teria um peso diferente.

continua após a publicidade

— Se fosse ao contrário, eu receberia uma punição — disse o camisa 7 da Seleção Brasileira, que completou: — mas se ele não recebeu não tem problema nenhum, fomos campeões.

— Todo mundo de cabeça quente no fim do jogo. A gente foi comemorar, procurei o Andrey e vi que ele já estava se desentendendo com o Nuno Mendes. Fui separar, empurrei o Luis Enrique pro lado e vim para tirar Donnarumma, Nuno e Hakimi. O cara (Luis Enrique) fala que vai separar e me dá um tapão no rosto? — relembrou João Pedro.

continua após a publicidade

Recentemente, a mídia europeia adiantou que Luis Enrique não deve ter punição sobre a atitude na final do Mundial. De acordo com os jornais "AS" e "L'Équipe", a Fifa não irá punir o comandante espanhol pelo tapa no rosto do brasileiro.

O Comitê Disciplinar da entidade não encaminhou o caso à Uefa e à Ligue 1, o que pode significar que Luis Enrique não será punido pela agressão. João Neves, que puxou o cabelo de Cucurella e foi imediatamente expulso pelo árbitro na final, foi suspenso por duas partidas. Ele desfalcou o PSG na Supercopa Europeia e também a partida de abertura do Campeonato Francês contra o Nantes.

Vivendo melhor fase de sua carreira, o atacante também falou sobre o título em cima do PSG, atual campeão da Champions e cotado por muitos como o favorito para a final.

— É difícil falar que eles eram os favoritos. Eles ganharam a Champions League, mas a gente sabia do nosso potencial. Essa questão da imprensa falar que eles eram os favoritos e que iam amassar deu uma energia a mais para a gente. Fomos muito felizes no primeiro tempo, conseguimos fazer o resultado. O vestiário ficou uma loucura, muita gente na frente do hotel também. Foi uma sensação muito maneira porque foi meu primeiro título e no primeiro Mundial da história.

João Pedro se juntou ao Chelsea na janela especial aberta pela Fifa para o Mundial de Clubes. Rapidamente, foi um dos destaques da equipe e chamou a atenção de todos, principalmente Carlo Ancelotti, técnico da Seleção.

— Venho acompanhando o Chelsea desde a minha chegada no Brighton. Teve um interesse deles depois da primeira temporada (em 2024), mas não aconteceu. Foi o momento certo para ir para o Chelsea, a posição estava carente e com a minha chegada e a do (Liam) Delap podemos suprir. O (Cole) Palmer precisa de uma ajuda a mais no time e está dando certo — revelou o jogador sobre sua transferência ao Chelsea.

E completou, projetando a temporada: — Quero poder jogar, ser feliz, ganhar mais um título com o Chelsea, mas meu objetivo principal é me firmar na seleção perto da Copa do Mundo.

João Pedro cai ao chão após receber tapa na cara de Luis Enrique após a final do Mundial de Clubes (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Convocado por Ancelotti, João Pedro falou desconfiança na Seleção

Antes de ser chamado por Ancelotti, João Pedro já esteve presente nas listas de Fernando Diniz e Dorival Júnior. Sob o comando do italiano, o atacante do Chelsea foi titular contra o Chile, no Maracanã. No entanto, não conseguiu quebrar um tabu na carreira: marcar um gol pela Seleção.

— Vai ser um momento de muita felicidade. Vai ser uma sensação de alívio, porque estou esperando esse momento e todo garoto sonha em fazer gol na Seleção — projetou o atacante.

— Me sinto melhor em campo quando tenho liberdade para fazer meu jogo, que tem muita característica de não ficar parado. Ancelotti conversou comigo, me deu muita liberdade e tenho boa química com o Raphinha de entender o momento que posso correr no espaço. No gol (primeiro do Brasil contra o Chile), foi isso que aconteceu, o Raphinha viu que estava mais baixo para receber a bola e se posicionou como 9. O futebol hoje em dia pede muita movimentação na frente — revelou João Pedro.

Questionado sobre as críticas recebidas pelas últimas convocações, o jogador de 23 anos disse que os torcedores não acompanhavam as partidas dele pelo Brighton, time inglês, e, por isso, não sabiam o desempenho dele em campo, diferentemente da comissão técnica da Seleção Brasileira. No entanto, revelou que nunca se abateu com qualquer comentário ruim.

— É complicado, entendo os torcedores (desconfiarem) porque aqui no Brasil crescem acompanhando os grandes da Europa. Eles não acompanhavam meus jogos (no Brighton). O que faço agora, já fazia no Brighton. Por que você acha que a Seleção estava me convocando? Porque eles acompanham a temporada. Eu era muito tranquilo quanto a isso, nunca deixei me incomodar. Conforme a gente vai ganhando jogos, a torcida vai se sentindo mais confiante, voltando a ter a paixão pela seleção. A gente sabe que precisa demonstrar mais, e estamos evoluindo. Não só a 9, mas toda posição em campo com a camisa da Seleção é pesada. Na lateral direita tinha o Cafu, no gol o Dida, Ronaldinho, Kaká, Romário… Toda posição é pesada.

Observado por Raphinha, João Pedro participa de treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.