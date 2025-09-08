João Pedro desabafa sobre possível não punição a Luis Enrique por tapa na final do Mundial
Brasileiro do Chelsea foi agredido pelo técnico do PSG após conquista do título inédito
- Matéria
- Mais Notícias
Cenas lamentáveis marcaram o apito final da final entre Chelsea e PSG pelo Mundial de Clubes da Fifa. Durante uma confusão entre os elencos ainda em campo, o técnico do time francês deu uma tapa no rosto de João Pedro, atacante dos Blues. Meses após o ocorrido, a pena ao espanhol não foi divulgada. O brasileiro, no entanto, desabafou sobre a possível decisão das entidades de futebol com a atitude do comandante.
Relacionadas
- Futebol Internacional
João Pedro crava futuro de Estêvão no Chelsea e no Brasil: ‘Será como Vini Jr’
Futebol Internacional06/09/2025
- Seleção Brasileira
João Pedro será o ‘9’; veja escalação da Seleção contra o Chile
Seleção Brasileira03/09/2025
- Lance! Biz
João Pedro, na Seleção, pode seguir crescimento no mercado
Lance! Biz03/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Em entrevista ao jornalista Rodrigo Calvino, do 365Scores, João Pedro abriu o jogo sobre a agressão e afirmou que se fosse o inverso, a situação teria um peso diferente.
— Se fosse ao contrário, eu receberia uma punição — disse o camisa 7 da Seleção Brasileira, que completou: — mas se ele não recebeu não tem problema nenhum, fomos campeões.
— Todo mundo de cabeça quente no fim do jogo. A gente foi comemorar, procurei o Andrey e vi que ele já estava se desentendendo com o Nuno Mendes. Fui separar, empurrei o Luis Enrique pro lado e vim para tirar Donnarumma, Nuno e Hakimi. O cara (Luis Enrique) fala que vai separar e me dá um tapão no rosto? — relembrou João Pedro.
Recentemente, a mídia europeia adiantou que Luis Enrique não deve ter punição sobre a atitude na final do Mundial. De acordo com os jornais "AS" e "L'Équipe", a Fifa não irá punir o comandante espanhol pelo tapa no rosto do brasileiro.
O Comitê Disciplinar da entidade não encaminhou o caso à Uefa e à Ligue 1, o que pode significar que Luis Enrique não será punido pela agressão. João Neves, que puxou o cabelo de Cucurella e foi imediatamente expulso pelo árbitro na final, foi suspenso por duas partidas. Ele desfalcou o PSG na Supercopa Europeia e também a partida de abertura do Campeonato Francês contra o Nantes.
Vivendo melhor fase de sua carreira, o atacante também falou sobre o título em cima do PSG, atual campeão da Champions e cotado por muitos como o favorito para a final.
— É difícil falar que eles eram os favoritos. Eles ganharam a Champions League, mas a gente sabia do nosso potencial. Essa questão da imprensa falar que eles eram os favoritos e que iam amassar deu uma energia a mais para a gente. Fomos muito felizes no primeiro tempo, conseguimos fazer o resultado. O vestiário ficou uma loucura, muita gente na frente do hotel também. Foi uma sensação muito maneira porque foi meu primeiro título e no primeiro Mundial da história.
João Pedro se juntou ao Chelsea na janela especial aberta pela Fifa para o Mundial de Clubes. Rapidamente, foi um dos destaques da equipe e chamou a atenção de todos, principalmente Carlo Ancelotti, técnico da Seleção.
— Venho acompanhando o Chelsea desde a minha chegada no Brighton. Teve um interesse deles depois da primeira temporada (em 2024), mas não aconteceu. Foi o momento certo para ir para o Chelsea, a posição estava carente e com a minha chegada e a do (Liam) Delap podemos suprir. O (Cole) Palmer precisa de uma ajuda a mais no time e está dando certo — revelou o jogador sobre sua transferência ao Chelsea.
E completou, projetando a temporada: — Quero poder jogar, ser feliz, ganhar mais um título com o Chelsea, mas meu objetivo principal é me firmar na seleção perto da Copa do Mundo.
Convocado por Ancelotti, João Pedro falou desconfiança na Seleção
Antes de ser chamado por Ancelotti, João Pedro já esteve presente nas listas de Fernando Diniz e Dorival Júnior. Sob o comando do italiano, o atacante do Chelsea foi titular contra o Chile, no Maracanã. No entanto, não conseguiu quebrar um tabu na carreira: marcar um gol pela Seleção.
— Vai ser um momento de muita felicidade. Vai ser uma sensação de alívio, porque estou esperando esse momento e todo garoto sonha em fazer gol na Seleção — projetou o atacante.
— Me sinto melhor em campo quando tenho liberdade para fazer meu jogo, que tem muita característica de não ficar parado. Ancelotti conversou comigo, me deu muita liberdade e tenho boa química com o Raphinha de entender o momento que posso correr no espaço. No gol (primeiro do Brasil contra o Chile), foi isso que aconteceu, o Raphinha viu que estava mais baixo para receber a bola e se posicionou como 9. O futebol hoje em dia pede muita movimentação na frente — revelou João Pedro.
Questionado sobre as críticas recebidas pelas últimas convocações, o jogador de 23 anos disse que os torcedores não acompanhavam as partidas dele pelo Brighton, time inglês, e, por isso, não sabiam o desempenho dele em campo, diferentemente da comissão técnica da Seleção Brasileira. No entanto, revelou que nunca se abateu com qualquer comentário ruim.
— É complicado, entendo os torcedores (desconfiarem) porque aqui no Brasil crescem acompanhando os grandes da Europa. Eles não acompanhavam meus jogos (no Brighton). O que faço agora, já fazia no Brighton. Por que você acha que a Seleção estava me convocando? Porque eles acompanham a temporada. Eu era muito tranquilo quanto a isso, nunca deixei me incomodar. Conforme a gente vai ganhando jogos, a torcida vai se sentindo mais confiante, voltando a ter a paixão pela seleção. A gente sabe que precisa demonstrar mais, e estamos evoluindo. Não só a 9, mas toda posição em campo com a camisa da Seleção é pesada. Na lateral direita tinha o Cafu, no gol o Dida, Ronaldinho, Kaká, Romário… Toda posição é pesada.
📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias