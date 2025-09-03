menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

João Pedro, na Seleção, pode seguir crescimento no mercado

Centroavante do Chelsea começou a carreira no Fluminense

João Pedro, durante coletiva na Granja Comary, em Teresópolis
imagem cameraJoão Pedro deve ser titular da Seleção nesta quinta-feira
Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/09/2025
08:30
  • Matéria
  Mais Notícias

A Seleção Brasileira pode ter, nesta quinta-feira, João Pedro como centroavante titular. Jogador do Chelsea, ele foi revelado pelo Fluminense e vive uma carreira de quase constante ascensão. E se o sucesso vestindo amarelo acontecer, a valorização no mercado tende a continuar.

Pela última avaliação do site especializado Transfermarkt, feita no final de maio, o valor de mercado do centroavante era de € 50 milhões, quando ele ainda estava no Brighton (ING). Como já soma cinco gols em seis jogos pelo Chelsea (ING), a tendência é de que a próxima análise seja ainda mais robusta.

O provável titular desta quinta-feira foi revelado pelo Fluminense, em 2019. Naquele ano, marcou dez gols em 37 jogos. Foi quando ele fez 18 anos e teve as duas primeiras avaliações no site: ambas de € 20 milhões, em maio e em novembro.

A avaliação seguinte já foi no Watford (ING), em abril de 2020, e mostrou um João Pedro de € 18 milhões. Aquele ano teve outras três marcações de queda do centroavante e terminou, em dezembro, com € 10 milhões. Era tempo de adaptação. A queda virou estabilidade no ano seguinte: três momentos, seguidos com os mesmos € 10 milhões de valor de mercado.

Crescimento

As coisas começaram a melhorar para o brasileiro a partir do primeiro semestre de 2022. Em junho daquele ano, estava avaliado em € 14 milhões, e voltou aos € 20 milhões em setembro e em outubro. O valor continuou a crescer em março de 2023, quando chegou a € 24 milhões, e em maio, chegando a € 32 milhões. Era a melhor temporada dele até ali: 11 gols e quatro assistências em 35 jogos.

Nova transferência

O desempenho em 2022/2023 foi suficiente para despertar o interesse do Brighton, onde viveu duas temporadas de mais destaque ainda. João valia € 35 milhões em dezembro de 2023, passou a € 45 milhões em março de 2024 e terminou a temporada naquele valor. Foram 20 gols em 40 jogos naquele primeiro recorte.

Chelsea

Ele começou 2024/2025 avaliado em € 50 milhões. E o número se manteve durante toda a campanha da equipe. Individualmente, 10 gols em 30 partidas. A regularidade chamou atenção do Chelsea, pelo qual disputou o Mundial de Clubes e e começou a atual temporada. À espera da nova avaliação, que pode ser turbinada em caso de bom desempenho pela Seleção.

João Pedro, atacante da Seleção Brasileira
João Pedro, na Seleção, pode seguir crescimento no mercado (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
