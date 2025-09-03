João Pedro, na Seleção, pode seguir crescimento no mercado

A Seleção Brasileira pode ter, nesta quinta-feira, João Pedro como centroavante titular. Jogador do Chelsea, ele foi revelado pelo Fluminense e vive uma carreira de quase constante ascensão. E se o sucesso vestindo amarelo acontecer, a valorização no mercado tende a continuar.

Pela última avaliação do site especializado Transfermarkt, feita no final de maio, o valor de mercado do centroavante era de € 50 milhões, quando ele ainda estava no Brighton (ING). Como já soma cinco gols em seis jogos pelo Chelsea (ING), a tendência é de que a próxima análise seja ainda mais robusta.

O provável titular desta quinta-feira foi revelado pelo Fluminense, em 2019. Naquele ano, marcou dez gols em 37 jogos. Foi quando ele fez 18 anos e teve as duas primeiras avaliações no site: ambas de € 20 milhões, em maio e em novembro.

A avaliação seguinte já foi no Watford (ING), em abril de 2020, e mostrou um João Pedro de € 18 milhões. Aquele ano teve outras três marcações de queda do centroavante e terminou, em dezembro, com € 10 milhões. Era tempo de adaptação. A queda virou estabilidade no ano seguinte: três momentos, seguidos com os mesmos € 10 milhões de valor de mercado.

Crescimento

As coisas começaram a melhorar para o brasileiro a partir do primeiro semestre de 2022. Em junho daquele ano, estava avaliado em € 14 milhões, e voltou aos € 20 milhões em setembro e em outubro. O valor continuou a crescer em março de 2023, quando chegou a € 24 milhões, e em maio, chegando a € 32 milhões. Era a melhor temporada dele até ali: 11 gols e quatro assistências em 35 jogos.

Nova transferência

O desempenho em 2022/2023 foi suficiente para despertar o interesse do Brighton, onde viveu duas temporadas de mais destaque ainda. João valia € 35 milhões em dezembro de 2023, passou a € 45 milhões em março de 2024 e terminou a temporada naquele valor. Foram 20 gols em 40 jogos naquele primeiro recorte.

Chelsea

Ele começou 2024/2025 avaliado em € 50 milhões. E o número se manteve durante toda a campanha da equipe. Individualmente, 10 gols em 30 partidas. A regularidade chamou atenção do Chelsea, pelo qual disputou o Mundial de Clubes e e começou a atual temporada. À espera da nova avaliação, que pode ser turbinada em caso de bom desempenho pela Seleção.