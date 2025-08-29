A confusão generalizada na final do Mundial de Clubes protagonizada por Luis Enrique, técnico do PSG, e João Pedro, atacante do Chelsea, ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira. De acordo com os jornais "AS" e "L'Équipe", a Fifa não irá punir o comandante espanhol pelo tapa no rosto do brasileiro.

O Comitê Disciplinar da entidade não encaminhou o caso à Uefa e à Ligue 1, o que pode significar que Luis Enrique não será punido pela agressão. João Neves, que puxou o cabelo de Cucurella e foi imediatamente expulso pelo árbitro na final, foi suspenso por duas partidas. Ele desfalcou o PSG na Supercopa Europeia e também a partida de abertura do Campeonato Francês contra o Nantes.

Na época, Luis Enrique foi punido com suspensão esportiva e multa pela agressão ao atacante do Chelsea, gesto que mais tarde se arrependeu em entrevista coletiva. No entanto, o ocorrido foi resolvido sem consequências para o técnico do PSG. O clube parisiense, inclusive, não recebeu nenhuma notificação sobre o assunto.

Após a partida, o comandante espanhol falou rapidamente sobre o ocorrido e afirmou que iria "evitar que ela se agravasse".

— No final da partida, houve uma situação que acredito que poderia ter sido evitada por todos. Meu objetivo sempre foi separar os jogadores. No final da partida, houve uma série de empurrões; eu sempre quis evitar que isso acontecesse. Não tenho problema em expressar meus sentimentos. Esta é uma situação que todos podem evitar. Vou evitar que ela se agrave. Repito, não é a melhor coisa a fazer e não tenho mais nada a acrescentar.

Relembre o caso no Mundial de Clubes

Técnico do PSG, Luis Enrique agrediu João Pedro em confusão generalizada na final do Mundial de Clubes, neste domingo (13). No campo, o Chelsea derrotou os franceses por 3 a 0 e conquistou o título do inédito torneio.

Na comemoração dos jogadores do Chelsea, Luis Enrique e Donnarumma discutiram com os brasileiros João Pedro e Andrey Santos. No entanto, o comandante espanhol deu um tapa na cara do centroavante ex-Fluminense, que caiu no chão após ser agredido pelo treinador adversário.

Após a agressão, Luis Enrique e Donnarumma se afastaram da confusão, enquanto Enzo Maresca fez questão de entrar em campo para conter os jogadores do Chelsea. A arbitragem não interferiu durante a briga entre os clubes.

Em campo, o atacante brasileiro foi um dos responsáveis pela construção da vitória do Chelsea sobre o PSG de Luis Enrique. O centroavante marcou o terceiro gol da equipe inglesa após grande assistência de Cole Palmer.

Luis Enrique agride João Pedro após a final entre Chelsea e PSG do Mundial de Clubes (Foto: Juan Mabromata/AFP)

