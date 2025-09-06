Estêvão chegou ao Chelsea despertando admiração imediata na Inglaterra. Os brasileiros — em especial os torcedores do Palmeiras — já conheciam o potencial da joia. Agora, ele começa a surpreender até mesmo os próprios companheiros de equipe.

Em entrevista ao jornal britânico "The Standard", João Pedro — companheiro de ataque na Seleção Brasileira e também recém-chegado aos Blues — revelou o impacto causado por Estêvão nos treinos. Segundo o ex-Fluminense, o zagueiro Tosin Adarabioyo ficou impressionado com as atuações do camisa 41 e chegou a procurá-lo para comentar o desempenho do jovem talento.

— Cara, ele é da rua. Dá para ver que ele é natural. O Tosin (Adarabioyo) me disse: "João, nossa. O Estêvão é incrível". Jogando pelo Brasil e pelo Chelsea aos 18 anos, meu Deus. Ele vai ser como o Vinícius Jr — revelou o centroavante.

A trajetória de Estêvão com os Blues começou ainda quando atuava pelo Palmeiras, no Mundial de Clubes. Na ocasião, marcou um gol contra o Chelsea nas quartas de final — mesmo com a eliminação do Verdão — e foi tietado por jogadores da equipe inglesa, que hoje são seus companheiros.

Início dentro e fora de campo nos Blues 🔵

O brasileiro, contratado por 45 milhões de euros fixos (além de 16,5 milhões em metas), começa a mostrar que tem potencial para brigar por uma vaga no onze inicial de Enzo Maresca. Foi titular em duas das três primeiras rodadas da Premier League, somando boas atuações e uma assistência. Fora das quatro linhas, ainda lida com a timidez, mas tem contado com o apoio dos compatriotas João Pedro e Andrey Santos na adaptação à nova rotina.

O trio, aliás, foi convocado por Carlo Ancelotti para representar a Seleção Brasileira na Data Fifa de setembro, reforçando o protagonismo da nova geração brasileira tanto no cenário europeu quanto no cenário internacional. No primeiro compromisso, o prodígio marcou seu primeiro gol pelo Brasil e tornou-se o jogador mais jovem a balançar as redes pela Amarelinha em uma edição de Eliminatórias.

— A gente sempre fica junto no café da manhã, no almoço, no treino. Conheço o Andrey há mais de oito anos, porque temos o mesmo patrocinador. O Andrey é engraçado, a gente brinca bastante. O Estêvão é tímido. É difícil para ele se adaptar. Tento pressioná-lo a pedir o café da manhã em inglês — contou João Pedro.

