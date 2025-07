Luis Enrique agride João Pedro em confusão generalizada na final do Mundial

Técnico do PSG, Luis Enrique agrediu João Pedro em confusão generalizada na final do Mundial de Clubes, neste domingo (13). No campo, o Chelsea derrotou os franceses por 3 a 0 e conquistou o título do inédito torneio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na comemoração dos jogadores do Chelsea, Luis Enrique e Donnarumma discutiam com João Pedro e Andrey Santos. No entanto, o comandante espanhol deu um tapa na cara do centroavante brasileiro, que caiu no chão após a agressão do treinador adversário.

continua após a publicidade

Após a agressão, Luis Enrique e Donnarumma se afastaram da confusão, enquanto Enzo Maresca fez questão de entrar em campo para conter os jogadores do Chelsea. A arbitragem não interferiu durante a briga entre os clubes.

Em campo, o atacante brasileiro foi um dos responsáveis pela construção da vitória do Chelsea sobre o PSG de Luis Enrique. O centroavante marcou o terceiro gol da equipe inglesa após grande assistência de Cole Palmer.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.