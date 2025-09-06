menu hamburguer
imagem cameraCristiano Ronaldo em treinamento pela seleçaõ portuguesa (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Nathalia Gomes
Dia 06/09/2025
08:33
Não é comum ter a chance de tirar uma foto com o maior ídolo. Para os torcedores que acompanharam o futebol nas últimas décadas, encontrar Cristiano Ronaldo representa um momento único — desejado por fãs ao redor do mundo. No entanto, um torcedor que viveu essa oportunidade recentemente não foi recebido da forma esperada pelo português.

Desde a última sexta-feira (5), um vídeo circula com força nas redes sociais e repercute na imprensa internacional. Nas imagens, Cristiano empurra um torcedor que rompeu o cordão de segurança para tentar uma selfie. O atacante afastou o jovem de forma imediata, e a equipe de segurança agiu rapidamente para retirá-lo do local.

Veja a repercussão internacional do vídeo 📰

Jornal "As" sobre o vídeo de Cristiano Ronaldo (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Empurrão viral de Cristiano Ronaldo em fã que queria tirar foto com ele: gesto é bem feio (título). O capitão da seleção portuguesa foi "agredido" desta forma no lobby do hotel por um jovem que tentava tirar uma selfie, e a atitude repentina incomodou-o. (subtítulo).

Jornal "Marca" sobre o vídeo de Cristiano Ronaldo (Foto: Reprodução/Marca)

Tradução: O gesto de Cristiano quando uma fã lhe pede uma foto (título).

Cristiano Ronaldo volta a campo neste sábado, às 13h (de Brasília), pela seleção de Portugal, que enfrenta a Armênia pela primeira rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026. O camisa 7 busca ampliar seu próprio recorde como maior artilheiro por seleções na história do futebol, com 138 gols marcados até o momento.

