Imprensa espanhola reage à atitude de Cristiano Ronaldo: ‘Gesto feio’
Astro viralizou nas redes sociais por conta de gestão inusitado
Não é comum ter a chance de tirar uma foto com o maior ídolo. Para os torcedores que acompanharam o futebol nas últimas décadas, encontrar Cristiano Ronaldo representa um momento único — desejado por fãs ao redor do mundo. No entanto, um torcedor que viveu essa oportunidade recentemente não foi recebido da forma esperada pelo português.
Desde a última sexta-feira (5), um vídeo circula com força nas redes sociais e repercute na imprensa internacional. Nas imagens, Cristiano empurra um torcedor que rompeu o cordão de segurança para tentar uma selfie. O atacante afastou o jovem de forma imediata, e a equipe de segurança agiu rapidamente para retirá-lo do local.
Veja a repercussão internacional do vídeo 📰
Tradução: Empurrão viral de Cristiano Ronaldo em fã que queria tirar foto com ele: gesto é bem feio (título). O capitão da seleção portuguesa foi "agredido" desta forma no lobby do hotel por um jovem que tentava tirar uma selfie, e a atitude repentina incomodou-o. (subtítulo).
Tradução: O gesto de Cristiano quando uma fã lhe pede uma foto (título).
Cristiano Ronaldo volta a campo neste sábado, às 13h (de Brasília), pela seleção de Portugal, que enfrenta a Armênia pela primeira rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026. O camisa 7 busca ampliar seu próprio recorde como maior artilheiro por seleções na história do futebol, com 138 gols marcados até o momento.
