imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Estêvão joga? Chelsea divulga titulares para jogo contra Ajax

Brasileiro começará o jogo; Blues vão com time alternativo

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 22/10/2025
15:22
Estêvão em ação pelo Chelsea contra o Benfica, pela Champions League
imagem cameraEstêvão em ação pelo Chelsea contra o Benfica, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis/AFP)
Em busca de recuperação na Champions League, Chelsea e Ajax se enfrentam nesta quarta-feira (22), em Londres, pela 3ª rodada da fase de liga da competição. Ambas as equipes tiveram inícios abaixo do esperado, e os três pontos são fundamentais para reagirem e encostarem na parte de cima da tabela.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

O Chelsea chega embalado por dois bons resultados na Champions League – vitórias sobre Liverpool e Nottingham Forest, respectivamente. Os triunfos representaram uma virada de chave na temporada e sinalizam um momento de evolução, que pode ser confirmado diante do Ajax.

O clube holandês, por sua vez, atravessa fase delicada, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos. Lanterna do grupo, o Ajax ainda não balançou as redes na competição e ocupa apenas a metade inferior da tabela no Campeonato Holandês, nove pontos atrás da liderança.

Veja a escalação do Chelsea 🔵🔵

O técnico Enzo Maresca promoveu mudanças significativas na equipe titular para o confronto. Diante do lanterna da competição, o treinador optou por um time alternativo. Entre os titulares, apenas Roméo Lavia manteve a posição em relação ao jogo anterior. Confira os 11 escolhidos:

GOL: Jorgensen
LTD: Caicedo
ZAG: Fofana
ZAG: Tosin
LTE: Hato
MEI: Roméo Lavia
MEI: Enzo Fernández
MEI: Buananotte
ATA: Estêvão
ATA: Guiu
ATA: Gittens

Estêvão comemora primeiro gol marcado pelo Chelsea
Estêvão comemora primeiro gol marcado pelo Chelsea (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Veja a escalação do Ajax ⚪🔴

Diferentemente do rival inglês, o Ajax vai a campo com força quase máxima. A equipe busca conquistar seus primeiros pontos na Champions League — seja um ou três. Entre as novidades, destaque para McConnel, que ganha espaço no meio-campo, e Itakura, que assume a lateral no lugar de Gaaei. No ataque, Raúl Moro entra na vaga de Edvardsen.

GOL: Pasveer
LTD: Lucas Rosa
ZAG: Sutalo
ZAG: Baas
LTE: Itakura
MEI: McConnel
MEI: Gloukh
MEI: Taylor
ATA: Raúl Moro
ATA: Weghorst
ATA: Godts

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

