Estêvão joga? Chelsea divulga titulares para jogo contra Ajax

Em busca de recuperação na Champions League, Chelsea e Ajax se enfrentam nesta quarta-feira (22), em Londres, pela 3ª rodada da fase de liga da competição. Ambas as equipes tiveram inícios abaixo do esperado, e os três pontos são fundamentais para reagirem e encostarem na parte de cima da tabela.

O Chelsea chega embalado por dois bons resultados na Champions League – vitórias sobre Liverpool e Nottingham Forest, respectivamente. Os triunfos representaram uma virada de chave na temporada e sinalizam um momento de evolução, que pode ser confirmado diante do Ajax.

O clube holandês, por sua vez, atravessa fase delicada, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos. Lanterna do grupo, o Ajax ainda não balançou as redes na competição e ocupa apenas a metade inferior da tabela no Campeonato Holandês, nove pontos atrás da liderança.

Veja a escalação do Chelsea 🔵🔵

O técnico Enzo Maresca promoveu mudanças significativas na equipe titular para o confronto. Diante do lanterna da competição, o treinador optou por um time alternativo. Entre os titulares, apenas Roméo Lavia manteve a posição em relação ao jogo anterior. Confira os 11 escolhidos:

⚽ GOL: Jorgensen

⚽ LTD: Caicedo

⚽ ZAG: Fofana

⚽ ZAG: Tosin

⚽ LTE: Hato

⚽ MEI: Roméo Lavia

⚽ MEI: Enzo Fernández

⚽ MEI: Buananotte

⚽ ATA: Estêvão

⚽ ATA: Guiu

⚽ ATA: Gittens

Estêvão comemora primeiro gol marcado pelo Chelsea (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Veja a escalação do Ajax ⚪🔴

Diferentemente do rival inglês, o Ajax vai a campo com força quase máxima. A equipe busca conquistar seus primeiros pontos na Champions League — seja um ou três. Entre as novidades, destaque para McConnel, que ganha espaço no meio-campo, e Itakura, que assume a lateral no lugar de Gaaei. No ataque, Raúl Moro entra na vaga de Edvardsen.

⚽ GOL: Pasveer

⚽ LTD: Lucas Rosa

⚽ ZAG: Sutalo

⚽ ZAG: Baas

⚽ LTE: Itakura

⚽ MEI: McConnel

⚽ MEI: Gloukh

⚽ MEI: Taylor

⚽ ATA: Raúl Moro

⚽ ATA: Weghorst

⚽ ATA: Godts

