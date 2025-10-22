Estêvão joga? Chelsea divulga titulares para jogo contra Ajax
Brasileiro começará o jogo; Blues vão com time alternativo
Em busca de recuperação na Champions League, Chelsea e Ajax se enfrentam nesta quarta-feira (22), em Londres, pela 3ª rodada da fase de liga da competição. Ambas as equipes tiveram inícios abaixo do esperado, e os três pontos são fundamentais para reagirem e encostarem na parte de cima da tabela.
O Chelsea chega embalado por dois bons resultados na Champions League – vitórias sobre Liverpool e Nottingham Forest, respectivamente. Os triunfos representaram uma virada de chave na temporada e sinalizam um momento de evolução, que pode ser confirmado diante do Ajax.
O clube holandês, por sua vez, atravessa fase delicada, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos. Lanterna do grupo, o Ajax ainda não balançou as redes na competição e ocupa apenas a metade inferior da tabela no Campeonato Holandês, nove pontos atrás da liderança.
Veja a escalação do Chelsea 🔵🔵
O técnico Enzo Maresca promoveu mudanças significativas na equipe titular para o confronto. Diante do lanterna da competição, o treinador optou por um time alternativo. Entre os titulares, apenas Roméo Lavia manteve a posição em relação ao jogo anterior. Confira os 11 escolhidos:
⚽ GOL: Jorgensen
⚽ LTD: Caicedo
⚽ ZAG: Fofana
⚽ ZAG: Tosin
⚽ LTE: Hato
⚽ MEI: Roméo Lavia
⚽ MEI: Enzo Fernández
⚽ MEI: Buananotte
⚽ ATA: Estêvão
⚽ ATA: Guiu
⚽ ATA: Gittens
Veja a escalação do Ajax ⚪🔴
Diferentemente do rival inglês, o Ajax vai a campo com força quase máxima. A equipe busca conquistar seus primeiros pontos na Champions League — seja um ou três. Entre as novidades, destaque para McConnel, que ganha espaço no meio-campo, e Itakura, que assume a lateral no lugar de Gaaei. No ataque, Raúl Moro entra na vaga de Edvardsen.
⚽ GOL: Pasveer
⚽ LTD: Lucas Rosa
⚽ ZAG: Sutalo
⚽ ZAG: Baas
⚽ LTE: Itakura
⚽ MEI: McConnel
⚽ MEI: Gloukh
⚽ MEI: Taylor
⚽ ATA: Raúl Moro
⚽ ATA: Weghorst
⚽ ATA: Godts
