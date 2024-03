João Gomes, ex-Flamengo, entra na mira de gigante inglês

João Gomes celebra vitória pelo Wolverhampton (Foto: Reprodução / X)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/03/2024 - 10:37 • Manchester (ING)

O volante João Gomes, revelado pelo Flamengo e atualmente no Wolverhampton, está na mira do Manchester United para a próxima janela de transferências europeias. Segundo o jornal "Daily Mirror", o brasileiro é visto como o substituto ideal de seu compatriota Casemiro, que pode deixar a Inglaterra no meio do ano.

De acordo com o periódico, a diretoria dos Red Devils estuda oferecer cerca de 40 milhões de libras esterlinas - o equivalente a R$ 254,7 milhões na cotação atual - para contar com o futebol de João. Nas últimas partidas, olheiros têm sido enviados ao Molineux para acompanhar os jogos do meia; a visita mais recente aconteceu na vitória dos Wolves sobre o Fulham por 2 a 1.

A fase positiva de João Gomes na Europa tem atraído grandes olhares de todos os lados. Além do United, a Seleção Brasileira já recompensou o futebol apresentado pelo volante em 2023-24 com uma convocação para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.

O camisa 8 do Wolverhampton é o terceiro jogador com mais desarmes na temporada da Premier League, com 83, além de 131 recuperações de bola e 139 duelos vencidos. Somado a isso, contribuiu no ataque com dois gols e uma assistência. Os números contribuem para que seja enxergado em Trafford como a reposição de Casemiro, que vem convivendo com problemas de lesões e atuações abaixo do esperado, e já foi ligado a um rompimento de vínculo a partir de julho.

João Gomes celebra gol pelo Wolverhampton (Foto: Divulgação/Wolves)

A boa fase do Wolverhampton de Andoni Iraola também está refletida em outro alvo do United. Pedro Neto, um dos melhores jogadores da temporada na Inglaterra, emergiu como potencial contratação após um possível interesse do PSG em Rashford, e é outro que pode aparecer com a camisa vermelha.