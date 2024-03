Fora dos planos do Manchester United, Casemiro já tem provável destino na próxima janela

Casemiro, pelo Manchester United. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 10:18 • Manchester (ING)

Casemiro, volante da Seleção Brasileira e do Manchester United, não deve ficar na Inglaterra na próxima temporada. Aos 32 anos, o jogador não está nos planos dos Red Devils para 24/25 e deve deixar o clube. Entre os prováveis destinos, o futebol da Arábia Saudita surge com força para levar o meia.

A apuração é do jornal MARCA, da Espanha, que também noticiou prováveis investidas do mercado saudita em outras estrelas do futebol mundial, como Lewandowski, Salah e Modric.

Grande protagonista da última janela de transferências, o mercado saudita promete manter a agressividade e a ambição para contratar estrelas do futebol europeu. Casemiro não deve ficar no Manchester United na próxima temporada: o volante está presente na 'barca' do clube, que quer realizar uma reformulação no elenco, comandada pelo novo acionista, Jim Ratcliffe. Nessa situação, os sauditas se apresentam como principais candidatos a assinar com o brasileiro.

Ainda não existem informações sobre qual clube, exatamente, faria a investida pelo atleta da Seleção Brasileira, porém, de certo será um dos quatro times comandados pelo Fundo de Investimentos do Estado (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli e Al-Ittihad). Além disso, o Al-Qadsiah, time da estatal Aramco que lidera a segunda divisão, também deve ser alvo de fortes investimentos na próxima temporada.

Outros nomes relevantes na lista de dispensa são Anthony Martial, Raphael Varane, Christian Eriksen e Jadon Sancho.