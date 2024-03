Saviola, ex-jogador da Argentina, sorteia bolinha dos Albicelestes (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/03/2024 - 10:02 • Paris (FRA)

Sem o Brasil, a Fifa sorteou, na quarta-feira (20), os grupos do futebol masculino nas Olimpíadas de Paris. Equipes como França, Argentina e Espanha estarão na disputa; a Seleção, por outro lado, ficou fora pela primeira vez em duas décadas, após desempenho ruim no Pré-Olímpico sob o comando de Ramon Menezes.

👀 Confira quais são as chaves:



Grupo A: França, Estados Unidos, "África/Oceania" e Nova Zelândia

Grupo B: Argentina, Marrocos, "Ásia 3" e Ucrânia

Grupo C: "Ásia 1", Espanha, Egito e República Dominicana

Grupo D: "Ásia 2", Paraguai, Mali e Israel

🔜 O QUE RESTA?

A definição dos três representantes do continente asiático acontecerá na Copa da Ásia Sub-23, prevista para acontecer entre abril e maio de 2024. Já a vaga do grupo A sairá de uma repescagem entre uma seleção africana e uma oceânica, ainda sem data.

🔎 CURIOSIDADE

Técnico do Brasil no primeiro título da história da seleção masculina de futebol nas Olimpíadas, Rogério Micale tentará sua segunda medalha de ouro, mas por outra equipe. O baiano levou a equipe do Egito à conquista da vaga, e estará no comando buscando a glória pela equipe africana.

🗓️ CALENDÁRIO

O início da fase de grupos acontecerá no dia 24 de julho, enquanto a final será realizada no dia 9 de agosto. As sete sedes serão: Saint-Étienne, Nice, Nantes, Marseille, Décines-Charpieu, Bordeaux e Paris, local da final.

