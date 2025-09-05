James Rodríguez se emociona após classificação da Colômbia para a Copa

A vitória da Colômbia por 3 a 0 sobre a Bolívia nesta quarta-feira (4), que fez a seleção garantir a vaga para a Copa do Mundo de 2026, fez o meia James Rodríguez protagonizar uma cena que chamou atenção. Após a classificação, o jogador voltou ao gramado, com o estádio já vazio, e foi flagrado sentado sozinho no campo emocionado.

James, que atua no León, do México, abriu o marcador e chegou a 30 gols pela seleção, tornando-se o segundo maior artilheiro da história do país. Jhon Córdoba ampliou e Juan Quintero fechou o placar. Os colombianos somam 25 pontos e ocupam a quinta posição.

Essa será a sétima Copa em que a Colômbia disputará, e a terceira da carreira de James Rodríguez. O meia foi artilheiro e um dos principais nomes do Mundial em 2014, jogou em 2018 e ficou de fora em 2022, no Catar, quando a seleção não conseguiu a vaga. Na rodada final, os Cafeteros enfrentam a Venezuela, em Maturín, na terça-feira (9).

Copa do Mundo 2026

James Rodríguez pela seleção da Colômbia (Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 definiuas últimas seleções do continente que garantiram vaga direta no torneio. Além da Colômbia, Uruguai e Paraguai também se juntaram a Brasil, Argentina e Equador, fechando as seis vagas destinadas à Conmebol.

A Copa de 2026 será a primeira da história com 48 seleções, ampliando em 16 o número de participantes em relação às últimas edições. Outra novidade é o formato inédito de três países-sede: Estados Unidos, Canadá e México, que já têm vaga assegurada.

O Mundial está marcado para acontecer entre 11 de junho e 19 de julho de 2026. A abertura será no Estádio Azteca, na Cidade do México, em partida da seleção mexicana. A grande final acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

