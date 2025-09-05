menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Atacante especulado no Botafogo negocia com clube saudita

Português não conseguiu se transferir no Deadline Day

Jogadores do Nottingham Forest comemoram gol marcado sobre o Tottenham, pela Premier League
imagem cameraJogadores do Nottingham Forest comemoram gol marcado sobre o Tottenham, pela Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)
Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/09/2025
10:58
  • Matéria
  • Mais Notícias
Arábia Saudita continua aberta para transferências.
Jota Silva, atacante do Nottingham Forest, é alvo do Neom.
Transferência para o Sporting falhou devido a atraso documentacional.
Jota recusou proposta do Botafogo.
Neom pretende comprar Jota Silva, avaliado em 15 milhões de euros.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O mercado da Arábia Saudita ainda está aberto e pode desencadear um movimento importante na Premier League. Jota Silva, atacante do Nottingham Forest e que esteve ligado ao Botafogo, está na mira do Neom, clube recém-promovido à primeira divisão do Campeonato Saudita, de acordo com o jornal "A Bola". O jogador teve sua transferência para o Sporting frustrada por atraso na troca de documentos no Deadline Day.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Jota Silva está fora dos planos de Nuno Espirito Santo no Forest e buscava uma transferência para retornar à Portugal, precisamente para o Sporting. Entretanto, um atraso na troca de decumentação fez com que a mudança fracassasse por apenas um minuto em seu registro na federação lusa. Jota também recebeu uma oferta do Botafogo, mas recusou a abordagem prontamente. Com grande parte das janelas fechadas, a Arábia Saudita surge como opção, já que tem até 10 de setembro para contratar novos atletas.

Com isso, o Neom demonstrou interesse no jogador, num processo que ainda está em fase inicial, mas que pode evoluir rapidamente para uma compra definitiva do português. Aos 26 anos, Jota Silva está avaliado em 15 milhões de euros (R$ 94,8 milhões na cotação atual), o que representa um valor completamente acessível no contexto saudita.

Jota Silva em apresentação no Nottingham Forest (Foto: Reprodução/Nottingham Forest)

Perda de espaço no Nottingham Forest

Jota Silva chegou ao Nottingham Forest há um ano, mas não conquistou o espaço que era esperado. O atacante português disputou 32 jogos, marcou apenas três gols e contribuiu com uma assistência, números bem menos expressivos do que no Vitória de Guimarães. Assim, Jota sequer entrou na relação de inscritos do Forest na Liga Europa e está mais próximo de uma saída. Além do Neom, o jornal português indica que clubes turcos estariam interessados no jogador.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

