Stones, zagueiro do City, é cortado da Inglaterra por problemas musculares
Jogador não se recuperou a tempo para as duas partidas das Eliminatórias
- Matéria
- Mais Notícias
Na manhã desta sexta-feira (5), John Stones, zagueiro do Manchester City, foi cortado da seleção da Inglaterra. Segundo o técnico Thomas Tuchel, o jogador não apresenta condições físicas para compor o plantel da equipe nesta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.
Relacionadas
- Fora de Campo
Europeus exaltam dupla da Seleção Brasileira: ‘Revolucionaram’
Fora de Campo05/09/2025
- Futebol Internacional
Gritos de Rudiger e ânimos exaltados: jornal revela bastidores da derrota da Alemanha
Futebol Internacional05/09/2025
- Fora de Campo
Europeus reagem à vitória da Seleção e exaltam Ancelotti: ‘Devolveu o sorriso ao Brasil’
Fora de Campo05/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Em coletiva de imprensa às vésperas da partida contra a Andorra, o treinador da seleção da Inglaterra, Thomas Tuchel, anunciou o corte do zagueiro do Manchester City. Segundo o treinador alemão, o atleta vinha trabalhando para estar apto ao confronto, não se recuperou a tempo. O duelo ocorre nesta sexta-feira (6) às 13h (de Brasília).
— Infelizmente, John Stones acabou de sair. Ele veio com pequenos problemas, problemas musculares, e não progrediu como pensávamos e esperávamos que ele progredisse. Então, ele deixou a concentração nesta manhã (sexta-feira) porque não vamos arriscar. Todos os outros estão disponíveis. — afirmou Tuchel
O desfalque do experiente zagueiro do City é um golpe duro para o treinador da Inglaterra. Desde que assumiu o comando da seleção, em março de 2025, Thomas Tuchel ainda não pode contar com Stones. Ausente das convocações desde outubro de 2024, o jogador de 31 anos sofre com um histórico de lesões e, na última temporada, disputou apenas 20 partidas com a camisa do City.
Próximos jogos da Inglaterra
A Inglaterra enfrenta Andorra neste sábado (06), às 13h (de Brasília), no Villa Park. Já na terça-feira (09), o duelo será contra a Sérvia, fora de casa, às 15h45 (de Brasília). A expectativa da estreia de Stones sob o comando de Thomas Tuchel fica para a Data Fifa de outubro, quando a Inglaterra enfrentará o País de Gales no dia 9 e a Letônia no dia 14.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias