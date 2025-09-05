Na manhã desta sexta-feira (5), John Stones, zagueiro do Manchester City, foi cortado da seleção da Inglaterra. Segundo o técnico Thomas Tuchel, o jogador não apresenta condições físicas para compor o plantel da equipe nesta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Em coletiva de imprensa às vésperas da partida contra a Andorra, o treinador da seleção da Inglaterra, Thomas Tuchel, anunciou o corte do zagueiro do Manchester City. Segundo o treinador alemão, o atleta vinha trabalhando para estar apto ao confronto, não se recuperou a tempo. O duelo ocorre nesta sexta-feira (6) às 13h (de Brasília).

— Infelizmente, John Stones acabou de sair. Ele veio com pequenos problemas, problemas musculares, e não progrediu como pensávamos e esperávamos que ele progredisse. Então, ele deixou a concentração nesta manhã (sexta-feira) porque não vamos arriscar. Todos os outros estão disponíveis. — afirmou Tuchel

John Stones em campo com a camisa do Manchester City (Foto: Justin Tallis/ AFP)

O desfalque do experiente zagueiro do City é um golpe duro para o treinador da Inglaterra. Desde que assumiu o comando da seleção, em março de 2025, Thomas Tuchel ainda não pode contar com Stones. Ausente das convocações desde outubro de 2024, o jogador de 31 anos sofre com um histórico de lesões e, na última temporada, disputou apenas 20 partidas com a camisa do City.

Próximos jogos da Inglaterra

A Inglaterra enfrenta Andorra neste sábado (06), às 13h (de Brasília), no Villa Park. Já na terça-feira (09), o duelo será contra a Sérvia, fora de casa, às 15h45 (de Brasília). A expectativa da estreia de Stones sob o comando de Thomas Tuchel fica para a Data Fifa de outubro, quando a Inglaterra enfrentará o País de Gales no dia 9 e a Letônia no dia 14.

