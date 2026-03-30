Itália x Bósnia: qual resultado garante a vaga da Azzurra na Copa do Mundo?

Com a vitória sobre a Irlanda do Norte por 2 a 0, a Itália agora enfrenta o último desafio que a separa da vaga na Copa do Mundo de 2026: a Bósnia. A Azzurra enfrentará a Bósnia em um duelo decisivo valendo nesta terça-feira (31), às 15h45 (de Brasília). Ao contrário do que ocorreu contra a Irlanda do Norte, a Itália visitará a adversária liderada por Edin Dzeko.

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➡️ Aos 40 anos, Dzeko é esperança da Bósnia contra a Itália por vaga na Copa do Mundo

Diante da Bósnia, a Itália precisa de uma vitória simples para conquistar uma vaga na Copa. Em caso de empate, o confronto segue para a prorrogação. A definição por pênaltis só acontecerá se o placar seguir em igualdade nos 120 minutos.

Caso conquiste a vaga no mundial, a Itália entrará no Grupo B ao lado de Canadá, Catar e Suíça.

Itália enfrenta a Bósnia em disputa por vaga na Copa do Mundo (Foto: Alberto PIZZOLI/AFP)

A situação da Itália

A Itália tenta encerrar um jejum de 12 anos sem participar de Mundiais. A tetracampeã ficou de fora das edições de 2018 e 2022 e, se perder em Zenica, terá a terceira ausência consecutiva, algo sem precedentes em sua história. Do outro lado, a Bósnia sonha com apenas a segunda Copa desde a independência. A primeira e única participação foi no Brasil, em 2014.

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Retrospecto contra a Bósnia

O histórico geral entre as seleções é amplamente favorável à Itália. Em seis confrontos anteriores, a Azzurra venceu quatro, empatou um e perdeu apenas um. A única vitória bósnia aconteceu no primeiro encontro entre as equipes, um amistoso em Sarajevo no ano de 1996, com triunfo por 2 a 1.

Desde então, a Bósnia não conseguiu mais superar os italianos. O confronto mais recente foi um amistoso em junho de 2024, quando a Itália venceu por 1 a 0. Nos últimos três jogos entre as seleções, ambas não marcaram simultaneamente, e a soma de gols ficou abaixo de 2.5 em todas essas partidas.

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Em jogos oficiais que valiam pontos ou classificação, a Itália jamais perdeu para a Bósnia. Este dado histórico pesa na análise, embora o contexto de jogo único no Bilino Polje torne o cenário imprevisível.

Eliminatórias da Europa

Ao todo, restam apenas quatro vagas para seleções da Europa. Disputam a repescagem: Itália, Bósnia, Suécia, Polônia, Turquia, Kosovo, Dinamarca e República Tcheca.

1 . Chave A: Bósnia x Itália 2 . Chave B: Suécia x Polônia 3 . Chave C: Turquia x Kosovo 4 . Chave D: República Tcheca x Dinamarca

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A Itália superou o fantasma de 2022 e derrotou a Irlanda do Norte por 2 a 0 para avançar à fase final da repescagem europeia. A Azzurra dominou o confronto do início ao fim, e Tonali e Moise Kean foram os autores dos gols do alívio.

Nas últimas duas Eliminatórias da Copa do Mundo, a Itália foi eliminada na repescagem para Suécia e Macedônia do Norte. Em meio a esse cenário, a equipe comandada por Gattuso busca evitar um novo vexame diante da Bósnia.