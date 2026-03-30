Aos 40 anos, Dzeko é esperança da Bósnia contra a Itália por vaga na Copa do Mundo

Aos 40 anos de idade, Edin Dzeko segue sendo a esperança da Bósnia contra a Itália por uma vaga na Copa do Mundo. O centroavante é a grande referência e o grande artilheiro de uma equipe que carece de talentos, mas que já provou ser zebra na classificação sobre o País de Gales.

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Nas Eliminatórias da Europa, Dzeko foi protagonista e artilheiro na campanha da Bósnia, tendo marcado cinco dos 17 gols da equipe, o que representa 29,4%. No entanto, o centroavante não foi capaz de evitar a vice-liderança de sua seleção após uma derrota e um empate para a Áustria, que conquistou vaga direta para a Copa do Mundo.

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Na repescagem, a Bósnia era tratada como zebra diante do País de Gales, principalmente por atuar no Reino Unido. Os mandantes, que possuem diversos nomes atuando na Premier League, chegaram a abrir o placar, mas Dzeko estufou as redes aos 40 minutos do segundo tempo e foi o responsável por levar a partida para a prorrogação.

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Contra a Itália, Dzeko é um dos trunfos da Bósnia, principalmente por ter atuado muitos anos no Calcio, tendo vestido as camisas da Roma, Inter de Milão e Fiorentina. O veterano chegou a jogar junto com alguns dos nomes que defendem a Azzurra e deve usar sua experiência para passar o conhecimento adquirido no local aos seus companheiros em busca de um resultado positivo.

Esperança da Bósnia, Dzeko não teme a Itália

Grande nome da Bósnia, Edin Dzeko afirmou não temer a Itália na luta por uma vaga na Copa do Mundo. O centroavante esclareceu seus pontos e acredita que a Azzurra entrará em campo com medo de perder a chance de disputar a competição pela 3ª edição consecutiva.

- Não sei por que eles não quiseram jogar contra País de Gales. Se eles têm medo de jogar no País de Gales, tem alguma coisa errada. Temos que olhar por esse ângulo; eles também podem ter muita dificuldade contra nós. Amanhã, a Itália não vai nos subestimar, mas eles não têm mais Totti ou Del Piero. Eles têm qualidade, mas aqueles antigos eram diferentes. Temos que provar a nossa qualidade. Jogamos em casa, com o apoio da nossa torcida. Até os críticos dizem que o futebol italiano carece de intensidade. Talvez seja por isso que eles não conseguem resultados.

Na última quinta-feira (26), a Itália conquistou classificação após uma vitória tranquila por 2 a 0 sobre a Irlanda do Norte. Após o jogo, os jogadores que estavam assistindo a decisão entre País de Gales e Bósnia comemoraram a classificação da equipe liderada por Edin Dzeko por considerá-la mais fraca.

Na terça-feira (31), a Bósnia recebe a Itália em jogo que vale vaga para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Em caso de empate, o confronto será decidido na prorrogação. A definição por pênaltis acontecerá caso a igualdade permaneça no placar ao final dos 120 minutos.

Outros destaques

Além de Dzeko, a Bósnia também conta com outros destaques para superar a Itália e disputar sua segunda Copa do Mundo. Um dos nomes mais conhecidos é o do polivalente Kolasinac, que atua como zagueiro ou lateral-esquerdo.

O defensor iniciou sua carreira como um dos destaques do Schalke 04 e foi contratado pelo Arsenal em 2017, onde disputou quatro temporadas. O bósnio também acumula passagens por Olympique Marseille e atualmente defende a Atalanta, da Itália.

Outro nomes que merece atenção é o de Demirovic, atacante do Stuttgart e camisa 10 da Bósnia. O jogador perdeu as últimas três partidas por conta de uma lesão, mas retornou contra País de Gales e atuou durante os 120 minutos.

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