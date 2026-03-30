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Djalminha é assaltado na Zona Oeste do Rio ao levar filho para jogo

Assaltantes roubam carro na porta de clube

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Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/03/2026
12:00
Djalminha - ESPN
imagem cameraEx-jogador Djalminha tem carro e celular roubados em assalto no Rio (Foto: Reprodução/ESPN)
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Criminosos armados roubaram o carro e o celular do ex-jogador Djalminha na porta do Centro Comercial e Industrial de Pilares (CCIP), na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O assalto aconteceu nesta segunda-feira (30) quando o ex-atleta chegava ao clube para acompanhar o filho em uma partida de futsal. Apesar dos momentos de terror, ninguém ficou ferido.

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O filho do ex-jogador atua na categoria sub-9 do Barra Futsal, que disputava jogos no clube no momento do crime. A região costuma receber famílias durante atividades esportivas. o CCIP é tradicional no futebol de salão desde as décadas de 1970 e 1980.

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A carreira de Djalminha

Djalminha, ex-meia revelado pelo Flamengo, construiu uma carreira marcada por grande habilidade técnica, visão de jogo refinada e personalidade forte em campo. Filho do também ex-jogador Djalma Dias, ganhou projeção nacional nos anos 1990, sendo peça importante em conquistas do clube carioca, como o Campeonato Brasileiro de 1992.

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Djalminha em ação por Flamengo e Palmeiras (Foto: Acervo/Lance!)
Djalminha em ação por Flamengo e Palmeiras (Foto: Acervo/Lance!)

Após passagens por equipes brasileiras, teve destaque no futebol europeu, especialmente no Deportivo La Coruña, onde viveu o auge da carreira. Foi um dos protagonistas da histórica conquista de La Liga na temporada 1999/2000, sendo reconhecido pelo estilo criativo e decisivo no meio-campo.

Pela Seleção Brasileira, Djalminha integrou o elenco campeão da Copa América de 1997, embora nunca tenha se firmado como titular absoluto.

Depois de encerrar a carreira, Djalminha migrou para a televisão e atuou como comentarista esportivo, com passagens por emissoras como a ESPN e a CazéTV, onde trabalha atualmente como comentarista e repórter.

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