Djalminha é assaltado na Zona Oeste do Rio ao levar filho para jogo
Assaltantes roubam carro na porta de clube
- Matéria
- Mais Notícias
Criminosos armados roubaram o carro e o celular do ex-jogador Djalminha na porta do Centro Comercial e Industrial de Pilares (CCIP), na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O assalto aconteceu nesta segunda-feira (30) quando o ex-atleta chegava ao clube para acompanhar o filho em uma partida de futsal. Apesar dos momentos de terror, ninguém ficou ferido.
Flamengo exclui publicação polêmica com foto de Zico que gerou ‘hate’ na web
Fora de Campo
Sinner e Sabalenka ganham premição milionária com título do Miami Open
Lance! Biz
Neymar deve estar na Copa? Opiniões no mundo do futebol se dividem; confira
Fora de Campo
O filho do ex-jogador atua na categoria sub-9 do Barra Futsal, que disputava jogos no clube no momento do crime. A região costuma receber famílias durante atividades esportivas. o CCIP é tradicional no futebol de salão desde as décadas de 1970 e 1980.
➡️ Flamengo exclui publicação polêmica com foto de Zico que gerou hate na web
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
A carreira de Djalminha
Djalminha, ex-meia revelado pelo Flamengo, construiu uma carreira marcada por grande habilidade técnica, visão de jogo refinada e personalidade forte em campo. Filho do também ex-jogador Djalma Dias, ganhou projeção nacional nos anos 1990, sendo peça importante em conquistas do clube carioca, como o Campeonato Brasileiro de 1992.
Após passagens por equipes brasileiras, teve destaque no futebol europeu, especialmente no Deportivo La Coruña, onde viveu o auge da carreira. Foi um dos protagonistas da histórica conquista de La Liga na temporada 1999/2000, sendo reconhecido pelo estilo criativo e decisivo no meio-campo.
Pela Seleção Brasileira, Djalminha integrou o elenco campeão da Copa América de 1997, embora nunca tenha se firmado como titular absoluto.
Depois de encerrar a carreira, Djalminha migrou para a televisão e atuou como comentarista esportivo, com passagens por emissoras como a ESPN e a CazéTV, onde trabalha atualmente como comentarista e repórter.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias