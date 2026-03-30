Flamengo exclui publicação polêmica com foto de Zico que gerou 'hate' na web
Rubro-negro ouve pedido da torcida e apaga post
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O Flamengo excluiu, nos diversos canais do clube, uma publicação feita no último domingo (29), envolvendo a imagem de Zico, após receber uma enxurrada de reações adversas de seus torcedores. Antes de ser apagada, a publicação recebeu milhares de comentários em repúdio. 🚨Clique aqui e confira a repercussão!
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No X (antigo Twitter), o post acumulou mais de 300 mil visualizações em apenas uma hora. A critério de comparação, a última publicação disponível no perfil do clube no X foi publicada há 13 horas, e possui apenas 33 mil visualizações.
A postagem apresenta uma das mais icônicas fotos de Zico no Flamengo, porém o ídolo aparece em desfoque. Com o rosto e corpo borrados, o escudo do clube é a única coisa na foto que aparece com nitidez e em evidência. A foto acompanha a legenda "Foco no mais importante, Nação!".
🖼️ Confira o post que gerou tamanha polêmica;
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A história de Zico no Flamengo
Zico estreou profissionalmente pelo Flamengo no início da década de 1970 e vestiu a camisa rubro-negra em dois períodos distintos: 1971–1983 e 1985–1989. Entre essas passagens, atuou pela Udinese, da Itália, e posteriormente encerrou a carreira no futebol japonês.
No Flamengo, viveu o auge técnico e físico da carreira, tornando-se rapidamente titular absoluto e referência ofensiva. Sua liderança cresceu à medida que os títulos apareceram, culminando no histórico ano de 1981, quando o clube conquistou a Libertadores e o Mundial.
Mesmo após o retorno da Europa, já com maior desgaste físico, Zico seguiu decisivo. Adaptou seu jogo, recuou posições quando necessário e manteve alta influência técnica até o fim da trajetória rubro-negra.
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