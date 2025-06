Theo Hernández está em nova rota após declinar a proposta do Al-Hilal para deixar o Milan. O lateral-esquerdo tem o interesse do Atlético de Madrid e já tem aproximações da diretoria para uma transferência. A informação é do jornal "La Repubblica".

Segundo o periódico, os Colchoneros sinalizaram o interesse no defensor com uma proposta de cerca de 23 milhões de euros (R$ 146 milhões na cotação atual). O desejo da diretoria rossonera é de chegar a pelo menos 30 milhões na moeda do Velho Continente.

Apesar da divergência atual, não há pressa para o acerto entre as partes. Theo não pode mais ser inscrito no Mundial de Clubes, o que leva os mandatários espanhóis a focarem na disputa que se inicia no sábado (14) antes de avançar totalmente pelo atleta.

💸 Theo Hernández recusou rios de dinheiro do Al-Hilal

Hernández recusou uma proposta anterior do Al-Hilal, da Arábia Saudita, para se manter na Europa. Os clubes já tinham acerto, mas o jogador foi quem recusou a transferência rumo ao Oriente Médio. A negativa fez com que o Crescente mudasse de rota a pedido do novo técnico, Simone Inzaghi, e entrasse na briga por Angeliño, da Roma.

Esta não seria a primeira trajetória de Theo Hernández no Atlético de Madrid. O francês é formado na base do clube, mas teve pouco espaço e migrou para o rival local Real. Depois de experiência na Real Sociedad, se transferiu para o Milan em 2019, e desde então, se tornou peça crucial em conquistas como a Copa da Itália e o Campeonato Italiano.

