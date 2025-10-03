menu hamburguer
Futebol Internacional

Itália anuncia convocados em meio a pressão para voltar à Copa

Gattuso escolheu 27 jogadores para duelos decisivos nas Eliminatórias

Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/10/2025
16:17
Gennaro Gattuso - Olympique de Marseille
Gennaro Gattuso convive com a pressão de levar a Itália para a próxima Copa (Foto: FRED TANNEAU / AFP)
Gennaro Gattuso anunciou a convocação da seleção italiana nesta sexta-feira (3), visando as Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. A Itália enfrentará a Estônia e Israel em busca por se manter na briga para se classificar para o Mundial de 2026, já que segue atrás da líder Noruega no Grupo I.

Gattuso escolheu 27 atletas para a Data Fifa, destacando a Inter de Milão como equipe com maior número de convocados: quatro - Bastoni, Dimarco, Barella e Frattesi. Além disso, a diversidade de clubes que cederam jogadores para a Itália é considerável, com 17 times. De todos os selecionados, apenas nove não atuam na Serie A, sendo que Mateo Retegui é o único que joga fora da Europa.

A Itália é a segunda colocada do Grupo I, com nove pontos em quatro rodadas. Os italianos possuem a mesma pontuação de Israel, porém com um jogo a menos. Ou seja, haverá confronto direto nesta Data Fifa para seguir a perseguição à Noruega, que lidera a chave com 100% de aproveitamento após cinco partidas.

Seleção da Itália comemora gol de Cambiaso contra a Bélgica, pela Liga das Nações (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)
Em busca da vaga na Copa, seleção da Itália precisa vencer para se aproximar da Noruega nas Eliminatórias (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

Confira a convocação da Itália

Goleiros:

  1. Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
  2. Alex Meret (Napoli)
  3. Guglielmo Vicario (Tottenham)
  4. Marco Carnesecchi (Atalanta)

Defensores:

  1. Alessandro Bastoni (Inter de Milão)
  2. Federico Dimarco (Inter de Milão)
  3. Riccardo Calafiori (Arsenal)
  4. Andrea Cambiaso (Juventus)
  5. Diego Coppola (Brighton)
  6. Giovanni Di Lorenzo (Napoli)
  7. Matteo Gabbia (Milan)
  8. Gianluca Mancini (Roma)
  9. Destiny Udogie (Tottenham)

Meio-campistas:

  1. Nicolò Barella (Inter de Milão)
  2. Davide Frattesi (Inter de Milão)
  3. Bryan Cristante (Roma)
  4. Manuel Locatelli (Juventus)
  5. Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina)
  6. Sandro Tonali (Newcastle)

Atacantes:

  1. Mateo Retegui (Al-Qadsiah)
  2. Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid)
  3. Moise Kean (Fiorentina)
  4. Nicolò Cambiaghi (Bologna)
  5. Riccardo Orsolini (Bologna)
  6. Sebastiano Esposito (Cagliari)
  7. Matteo Politano (Napoli)
  8. Mattia Zaccagni (Lazio)

