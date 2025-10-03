Itália anuncia convocados em meio a pressão para voltar à Copa
Gattuso escolheu 27 jogadores para duelos decisivos nas Eliminatórias
- Matéria
- Mais Notícias
Gennaro Gattuso anunciou a convocação da seleção italiana nesta sexta-feira (3), visando as Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. A Itália enfrentará a Estônia e Israel em busca por se manter na briga para se classificar para o Mundial de 2026, já que segue atrás da líder Noruega no Grupo I.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Com Yamal, Espanha anuncia convocação para as Eliminatórias
Futebol Internacional03/10/2025
- Futebol Internacional
Astro do Real Madrid é deixado de fora de convocação para Eliminatórias
Futebol Internacional03/10/2025
- Futebol Internacional
Holanda anuncia convocação para Data Fifa com Memphis Depay
Futebol Internacional03/10/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Gattuso escolheu 27 atletas para a Data Fifa, destacando a Inter de Milão como equipe com maior número de convocados: quatro - Bastoni, Dimarco, Barella e Frattesi. Além disso, a diversidade de clubes que cederam jogadores para a Itália é considerável, com 17 times. De todos os selecionados, apenas nove não atuam na Serie A, sendo que Mateo Retegui é o único que joga fora da Europa.
A Itália é a segunda colocada do Grupo I, com nove pontos em quatro rodadas. Os italianos possuem a mesma pontuação de Israel, porém com um jogo a menos. Ou seja, haverá confronto direto nesta Data Fifa para seguir a perseguição à Noruega, que lidera a chave com 100% de aproveitamento após cinco partidas.
Confira a convocação da Itália
Goleiros:
- Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
- Alex Meret (Napoli)
- Guglielmo Vicario (Tottenham)
- Marco Carnesecchi (Atalanta)
Defensores:
- Alessandro Bastoni (Inter de Milão)
- Federico Dimarco (Inter de Milão)
- Riccardo Calafiori (Arsenal)
- Andrea Cambiaso (Juventus)
- Diego Coppola (Brighton)
- Giovanni Di Lorenzo (Napoli)
- Matteo Gabbia (Milan)
- Gianluca Mancini (Roma)
- Destiny Udogie (Tottenham)
Meio-campistas:
- Nicolò Barella (Inter de Milão)
- Davide Frattesi (Inter de Milão)
- Bryan Cristante (Roma)
- Manuel Locatelli (Juventus)
- Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina)
- Sandro Tonali (Newcastle)
Atacantes:
- Mateo Retegui (Al-Qadsiah)
- Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid)
- Moise Kean (Fiorentina)
- Nicolò Cambiaghi (Bologna)
- Riccardo Orsolini (Bologna)
- Sebastiano Esposito (Cagliari)
- Matteo Politano (Napoli)
- Mattia Zaccagni (Lazio)
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias