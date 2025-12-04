menu hamburguer
Futebol Internacional

Messi elege o melhor treinador com quem trabalhou na carreira

Craque argentino trouxe revelação à tona em entrevista para a "ESPN"

Gabriel Mota
04/12/2025
17:41
Lionel Messi fez grande jogo contra Venezuela (Foto: Luis ROBAYO / AFP)
imagem cameraMessi busca estar 100% para a Argentina na Copa do Mundo (Foto: Luis ROBAYO / AFP)
Lionel Messi considera Pep Guardiola o melhor treinador de sua carreira.
Messi e Guardiola conquistaram 14 títulos importantes no Barcelona.
O jogador fala sobre a dificuldade de ganhar uma Copa do Mundo em 2026.
Lionel Messi trabalhou com muitos treinadores durante sua carreira por Barcelona, PSG, Inter Miami e seleção argentina. Porém, assim como o auge de sua trajetória, o principal comandante foi no Barça: Pep Guardiola.

Em entrevista concedida para a "ESPN", Messi não hesitou quando questionado sobre o tema e escolheu o treinador que o fez melhor do mundo pela primeira vez:

"Para mim, ele é único. Existem treinadores extraordinariamente bons, mas ele tem algo diferente. Para mim, ele é o melhor de todos. Em termos de visão de jogo, preparação, capacidade de comunicação com os jogadores… ele é muito completo. Ele foi para outro lugar e continuou vencendo. Não apenas por vencer, mas pela maneira como seus times jogavam", disse Messi em entrevista a "ESPN".

A admiração é claramente mútua desde os tempos de Pep Guardiola em Barcelona, quando o treinador tratava Lionel Messi como sua joia. O atual comandante do Manchester City já elegeu o argentino como o "maior da história" em várias oportunidades. Juntos, Messi e Guardiola conquistaram 14 títulos importantes entre 2008 e 2012.

Guardiola com o seu principal jogador no Barcleona, Lionel Messi
Messi foi treinado por Guardiola de 2008 a 2012 (Foto: AFP / LLUIS GENE)

Messi falou sobre a Copa do Mundo

A poucos meses da Copa do Mundo, Lionel Messi também tratou do Mundial que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. O craque argentino falou sobre a imprevisibilidade do torneio e a dificuldade em se tornar campeão do mundo.

"A seleção é um grupo que vai tentar de novo, dar tudo de si e lutar. Aí, pequenos detalhes podem te eliminar. Uma Copa do Mundo é muito difícil, qualquer time pode complicar as coisas, acertar a trave e entrar, acertar a trave e entrar e você está eliminado, perder nos pênaltis", afirmou Messi.

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 acontece na próxima sexta-feira, às 14h (de Brasília), e a seleção argentina está no pote 1, como uma das cabeças de chave.

