Messi elege o melhor treinador com quem trabalhou na carreira
Craque argentino trouxe revelação à tona em entrevista para a "ESPN"
- Matéria
- Mais Notícias
Lionel Messi trabalhou com muitos treinadores durante sua carreira por Barcelona, PSG, Inter Miami e seleção argentina. Porém, assim como o auge de sua trajetória, o principal comandante foi no Barça: Pep Guardiola.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Guardiola diz que vitória do Manchester City é ‘impossível’ de ser comemorada
Futebol Internacional03/12/2025
- Lance! Biz
Com Messi, cerveja apresenta o troféu de MVP dos jogos da Copa do Mundo
Lance! Biz04/12/2025
- Lance! Biz
Banco brasileiro pode comprar naming rights de estádio do time de Messi
Lance! Biz02/12/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Em entrevista concedida para a "ESPN", Messi não hesitou quando questionado sobre o tema e escolheu o treinador que o fez melhor do mundo pela primeira vez:
"Para mim, ele é único. Existem treinadores extraordinariamente bons, mas ele tem algo diferente. Para mim, ele é o melhor de todos. Em termos de visão de jogo, preparação, capacidade de comunicação com os jogadores… ele é muito completo. Ele foi para outro lugar e continuou vencendo. Não apenas por vencer, mas pela maneira como seus times jogavam", disse Messi em entrevista a "ESPN".
A admiração é claramente mútua desde os tempos de Pep Guardiola em Barcelona, quando o treinador tratava Lionel Messi como sua joia. O atual comandante do Manchester City já elegeu o argentino como o "maior da história" em várias oportunidades. Juntos, Messi e Guardiola conquistaram 14 títulos importantes entre 2008 e 2012.
Messi falou sobre a Copa do Mundo
A poucos meses da Copa do Mundo, Lionel Messi também tratou do Mundial que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. O craque argentino falou sobre a imprevisibilidade do torneio e a dificuldade em se tornar campeão do mundo.
"A seleção é um grupo que vai tentar de novo, dar tudo de si e lutar. Aí, pequenos detalhes podem te eliminar. Uma Copa do Mundo é muito difícil, qualquer time pode complicar as coisas, acertar a trave e entrar, acertar a trave e entrar e você está eliminado, perder nos pênaltis", afirmou Messi.
O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 acontece na próxima sexta-feira, às 14h (de Brasília), e a seleção argentina está no pote 1, como uma das cabeças de chave.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias