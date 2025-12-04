Benfica x Sporting: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pelo Campeonato Português
Confira todas as informações do duelo válido pela 13ª rodada
Benfica e Sporting se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 17h15 (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Português. A partida será realizada no Estádio da Luz, em Lisboa (POR), com transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Benfica chega ao clássico em bom momento e sustentando campanha consistente nas primeiras posições do Campeonato Português. A equipe tem sido forte atuando em casa e soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, desempenho que mantém o time competitivo na disputa pela ponta. O retrospecto histórico no duelo também é favorável, com vantagem em número de vitórias ao longo dos confrontos com o Sporting.
O Sporting visita o estádio do rival vivendo sua melhor fase na temporada, embalado por uma sequência recente de invencibilidade que inclui quatro vitórias e um empate. O time mantém alto nível de atuação e tenta ampliar o momento positivo mesmo fora de casa. No histórico geral, a diferença entre as equipes é pequena, em um clássico tradicional marcado por equilíbrio ao longo de centenas de confrontos.
Tudo sobre o jogo entre Benfica e Sporting (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Benfica 🆚 Sporting
13ª rodada — Campeonato Português
📆 Data e horário: sexta-feira, 5 de dezembro, às 17h15 (de Brasília)
📍 Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: a definir
🚩 Assistentes: a definir
📺 VAR: a definir
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Benfica (Técnico: José Mourinho)
Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi e Dahl; Barrenechea e Barreiro; Rodrigo Rêgo, Sudakov e Aursnes; Pavlidis.
Sporting (Técnico: Rui Borges)
Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio e Araújo; Morita e Hjulmand; Catamo, Francisco Trincão e Quenda; Luis Suárez.
