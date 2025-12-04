Benfica e Sporting se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 17h15 (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Português. A partida será realizada no Estádio da Luz, em Lisboa (POR), com transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo BEN SPO 13ª rodada Campeonato Português Data e Hora Sexta-feira, 5 de dezembro, às 17h15 (de Brasília) Local Estádio da Luz, em Lisboa (POR) Árbitro A definir Assistentes A definir Var A definir Onde assistir

O Benfica chega ao clássico em bom momento e sustentando campanha consistente nas primeiras posições do Campeonato Português. A equipe tem sido forte atuando em casa e soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, desempenho que mantém o time competitivo na disputa pela ponta. O retrospecto histórico no duelo também é favorável, com vantagem em número de vitórias ao longo dos confrontos com o Sporting.

O Sporting visita o estádio do rival vivendo sua melhor fase na temporada, embalado por uma sequência recente de invencibilidade que inclui quatro vitórias e um empate. O time mantém alto nível de atuação e tenta ampliar o momento positivo mesmo fora de casa. No histórico geral, a diferença entre as equipes é pequena, em um clássico tradicional marcado por equilíbrio ao longo de centenas de confrontos.

Tudo sobre o jogo entre Benfica e Sporting (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Benfica 🆚 Sporting

13ª rodada — Campeonato Português

📆 Data e horário: sexta-feira, 5 de dezembro, às 17h15 (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: a definir

🚩 Assistentes: a definir

📺 VAR: a definir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Benfica (Técnico: José Mourinho)

Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi e Dahl; Barrenechea e Barreiro; Rodrigo Rêgo, Sudakov e Aursnes; Pavlidis.

Sporting (Técnico: Rui Borges)

Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio e Araújo; Morita e Hjulmand; Catamo, Francisco Trincão e Quenda; Luis Suárez.

