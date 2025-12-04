City entra na briga por zagueiro badalado da Premier League

O Manchester City está ativo no mercado e encontrou uma opção para suceder John Stones no médio prazo. Trata-se de Marc Guéhi, zagueiro do Crystal Palace. De acordo com o portal "Football Insider", os Citizens lideram a corrida para contratar o defensor inglês que também interessa ao Liverpool e Barcelona.

O Liverpool é um admirador de Guéhi há bastante tempo e pressionou por sua contratação na última janela de transferências. Entratanto, não houve um acordo com o Crystal Palace. No caso do Barcelona, os Culés buscam oportunidades de mercado e o zagueiro inglês tem seu vínculo por expirar em junho de 2026. Porém, o Manchester City é o melhor posicionado pelo jogador.

Os Citizens estariam dispostos a pagar para ter Marc Guéhi já na janela de janeiro, o que atrai o Crystal Palace diante da iminência de perder um de seus principais ativos à custo zero no próximo verão. Aos 25 anos e avaliado em cerca de 50 milhões de euros (R$ 309 milhões na cotação atual), Guéhi poderá render um montante acima dos 20 milhões de euros (R$ 123,6 milhões) ao seu clube atual.

Alvo do City, Marc Guéhi em ação pelo Crystal Palace na Premier League (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Guardiola segue rejuvenescendo o elenco

O interesse em Marc Guéhi, um zagueiro de 25 anos, é mais um movimento que virou tendência no Manchester City desde o mercado de verão. A intenção na busca pelo defensor inglês é substituir John Stones (31) no médio/longo prazo. A primeira janela de transferências desta temporada reuniu contratações com esse mesmo perfil: James Trafford (22), Donnarumma (26), Aït-Nouri (24), Tijjani Reijnders (26) e Rayan Cherki (21).

