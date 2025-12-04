Jornal europeu aponta Yuri Alberto como reforço de gigante italiano

O "Corriere dello Sport", da Itália, colocou Yuri Alberto no radar da Roma para a próxima janela. Segundo o jornal, o clube avalia o atacante do Corinthians como uma oportunidade de mercado e discute a possibilidade de avançar ainda em janeiro. A diretoria, que busca um nome para aumentar a concorrência no ataque, vê o brasileiro como opção viável diante do cenário econômico do clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A publicação afirma que a Roma já teria mantido contato com representantes do jogador. O interesse ganhou força após semanas de análise interna envolvendo outros atacantes, e o nome de Yuri passou a ser tratado como alternativa concreta. O Corinthians avalia o centroavante na faixa de 20 a 25 milhões de euros, valor considerado alto para a realidade atual do time italiano, pressionado por Fair Play Financeiro e incertezas sobre vagas em competições europeias.

continua após a publicidade

Yuri Alberto, de 24 anos, foi formado no Santos e retornou ao Brasil após passagem pelo Zenit. O atacante também pode obter passaporte italiano, ponto que pesaria na negociação, já que o clube não possui vagas abertas para atletas extracomunitários. Ele marcou 18 gols na temporada e tem contrato com o Corinthians até 2030, o que complica uma investida sem garantias financeiras mais robustas. A diretoria alvinegra aceita negociar apenas mediante compra ou empréstimo com obrigação, formato que a Roma ainda avalia internamente.

Yuri Alberto, atacante do Corinthians (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress)

Roma analisa outras opções para o ataque

A busca por atacantes não se limita ao brasileiro. A Roma analisou Zirkzee, mas esbarrou no desejo do Manchester United em vender o jogador de imediato, sem aceitar empréstimo – modelo considerado ideal pela direção italiana. Fábio Silva, do Dortmund, voltou à pauta após perder espaço na Alemanha, porém ainda depende de luz verde financeira. Kalimuendo, que não rendeu no Nottingham após deixar o Rennes por 30 milhões de euros, também é monitorado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.