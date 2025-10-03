Holanda anuncia convocação para Data Fifa com Memphis Depay

A seleção da Holanda anunciou os 24 convocados para a Data Fifa de outubro e o grande destaque da lista é Memphis Depay, que ainda trata um edema no músculo posterior da coxa e não vem jogando pelo Corinthians. Os holandeses enfrentarão Malta e Finlândia pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

A Holanda lidera o Grupo G, com 10 pontos conquistados após quatro rodadas e disputa diretamente com a Polônia pela vaga direta na Copa do Mundo. Para isso, o treinador Ronald Koeman convocou 24 jogadores para os próximos dois duelos, contra Malta na próxima quinta-feira (9), fora de casa, e diante da Finlândia na Johan Cruyff Arena, no próximo dia 12.

Um deles é Memphis Depay, que não entra em campo pelo Corinthians há cerca de um mês quando desenvolveu um edema muscular na posterior da coxa justamente em seu retorno da última Data Fifa, em setembro. O atacante, no entanto, está em fase de transição para voltar a ação.

Memphis Depay marcou em Finlândia x Holanda (Foto: Markku Ulander / LEHTIKUVA/AFP)

Confira a convocação completa da Holanda

Goleiros:

Mark Flekken (Bayer Leverkusen)

Robin Roefs (Sunderland)

Bart Verbruggen (Brighton)

Defensores:

Nathan Aké (Manchester City) Virgil van Dijk (Liverpool) Denzel Dumfries (Inter de Milão) Van Hecke (Brighton) Matthijs de Ligt (Manchester United) Jurriën Timber (Arsenal) Van de Ven (Tottenham) Stefan de Vrij (Inter de Milão)

Meio-campistas:

Ryan Gravenberch (Liverpool) Frenkie de Jong (Barcelona) Teun Koopmeiners (Juventus) Tijjani Reijnders (Manchester City) Jerdy Schouten (PSV) Sem Steijn (Feyenoord) Quinten Timber (Feyenoord)

Atacante:

Memphis Depay (Corinthians) Cody Gakpo (Liverpool) Justin Kluivert (Bournemouth) Noa Lang (Napoli) Donyell Malen (Aston Villa) Xavi Simons (RB Leipzig) Wout Weghorst (Ajax)

