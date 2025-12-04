O Colo-Colo anunciou um projeto de modernização do Estádio Monumental em seu ano de centenário. A novidade será um sistema de controle de acesso por reconhecimento facial, desenvolvido pela empresa brasileira Imply ElevenTickets. A instalação prevê 122 equipamentos distribuídos pelos oito portões do estádio, agilizando a entrada do público e atendendo a capacidade superior a 40 mil torcedores.

De acordo com Gustavo Poblete, gerente de operações do clube chileno, o acordo foi firmado com uma companhia "de reconhecimento internacional e atuação em estádios ao redor do mundo". A tecnologia será implementada em contêineres móveis, o que permitirá adaptações durante o processo de remodelação do Monumental.

Alejandro Paul, Diretor Geral do Colo-Colo, Tironi Paz Ortiz, Presidente da Imply Tecnologia, e Aníbal Mosa, Presidente do Colo-Colo, no fechamento da parceria (Foto: Reprodução)

Colo-colo faz acordo com brasileiros

Tironi Paz Ortiz, CEO e fundador da Imply, destacou que participar da modernização faz parte do compromisso com inovação e avanço tecnológico no futebol sul-americano. A empresa, com mais de 20 anos de atuação no setor, já opera sistemas de acesso e venda de ingressos em estádios das Séries A e B do Brasil e esteve envolvida em finais da Copa Libertadores nos últimos anos — incluindo edições em Lima, Guayaquil e no Rio de Janeiro.

A Imply também participou da Copa América de 2019, gerenciando acessos e operações em seis arenas brasileiras ao longo de 26 eventos. A final da competição, entre Brasil e Peru, registrou mais de 58 mil torcedores e arrecadou R$ 38,7 milhões, recorde histórico no futebol nacional.

Com presença em mais de 125 países, a empresa segue em expansão. Em 2024, sua plataforma processou 10 milhões de ingressos, e a expectativa para 2025 é de crescimento superior a 25%. O Parque Tecnológico Imply, no Rio Grande do Sul, reúne produção e desenvolvimento das soluções comercializadas globalmente.

