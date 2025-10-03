Com Yamal, Espanha anuncia convocação para as Eliminatórias
Atacante do Barcelona se recuperou de lesão e estará à disposição na Data Fifa
A seleção da Espanha anunciou, nesta sexta-feira (3), a convocação dos 26 jogadores que estarão à disposição de Luis de la Fuente nos próximos dois compromissos da Fúria pelas Eliminatórias da Copa, contra a Geórgia, no próximo dia 11, e diante da Bulgária, no dia 14. Ambos os duelos serão na Espanha e contarão com a presença de Lamine Yamal.
A principal novidade da lista de De La Fuente é Lamine Yamal, que atravessou problemas físicos nas últimas semanas e só retornou aos gramados no duelo do Barcelona contra o PSG. Em contrapartida, a Espanha não terá Nico Williams à disposição. O atacante do Athletic Bilbao sofreu uma lesão na virilha e desfalcará a seleção nas duas rodadas das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.
Além deles, um trio do Atlético de Madrid também se destacou na lista da seleção espanhola. Álex Baena retornou de lesão, enqunto Pablo Barrios e Marcos Llorente começaram 2025/26 em alto nível, chamando a atenção de De La Fuente.
Confira a lista de convocados da Espanha
Goleiros:
- Unai Simón (Athletic Bilbao)
- David Raya (Arsenal)
- Álex Remiro (Real Sociedad)
Defensores:
- Grimaldo (Bayer Leverkusen)
- Cucurella (Chelsea)
- Pau Curbasí (Barcelona)
- Daniel Vivian (Athletic Bilbao)
- Le Normand (Atlético de Madrid)
- Marcos Llorente (Atlético de Madrid)
- Pedro Porro (Tottenham)
- Dean Huijsen (Real Madrid)
Meio-campistas:
- Rodri (Manchester City)
- Mikel Merino (Arsenal)
- Martín Zubimendi (Arsenal)
- Dani Olmo (Barcelona)
- Pedri (Barcelona)
- Pablo Barrios (Atlético de Madrid)
- Álex Baena (Atlético de Madrid)
- Aleix García (Bayer Leverkusen)
Atacantes:
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Ferran Torres (Barcelona)
- Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)
- Yeremi Pino (Crystal Palace)
- Jorge de Frutos (Rayo Vallecano)
- Jesús Rodríguez (Como)
- Samu Aghehowa (Porto)
