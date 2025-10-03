menu hamburguer
Com Yamal, Espanha anuncia convocação para as Eliminatórias

Atacante do Barcelona se recuperou de lesão e estará à disposição na Data Fifa

Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/10/2025
13:34
Lamine Yamal e Mikel Merino comemoram gol da Espanha contra a Turquia pelas Eliminatórias da Copa (fOTO: OZAN KOSE / AFP)
Ver Resumo da matéria por IA
Seleção da Espanha convocou 26 jogadores para as Eliminatórias da Copa.
Jogos contra Geórgia no dia 11 e Bulgária no dia 14, ambos na Espanha.
Lamine Yamal é a principal novidade na convocação.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A seleção da Espanha anunciou, nesta sexta-feira (3), a convocação dos 26 jogadores que estarão à disposição de Luis de la Fuente nos próximos dois compromissos da Fúria pelas Eliminatórias da Copa, contra a Geórgia, no próximo dia 11, e diante da Bulgária, no dia 14. Ambos os duelos serão na Espanha e contarão com a presença de Lamine Yamal.

A principal novidade da lista de De La Fuente é Lamine Yamal, que atravessou problemas físicos nas últimas semanas e só retornou aos gramados no duelo do Barcelona contra o PSG. Em contrapartida, a Espanha não terá Nico Williams à disposição. O atacante do Athletic Bilbao sofreu uma lesão na virilha e desfalcará a seleção nas duas rodadas das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.

Além deles, um trio do Atlético de Madrid também se destacou na lista da seleção espanhola. Álex Baena retornou de lesão, enqunto Pablo Barrios e Marcos Llorente começaram 2025/26 em alto nível, chamando a atenção de De La Fuente.

Nico Williams comemora gol pela Espanha contra a França (Foto: Franck Fife/AFP)
Ao contrário de Yamal, Nico Williams está fora da convocação da Espanha para a Data Fifa de outubro por conta de uma lesão na virilha (Foto: Franck Fife/AFP)

Confira a lista de convocados da Espanha

Goleiros:

  • Unai Simón (Athletic Bilbao)
  • David Raya (Arsenal)
  • Álex Remiro (Real Sociedad)

Defensores:

  • Grimaldo (Bayer Leverkusen)
  • Cucurella (Chelsea)
  • Pau Curbasí (Barcelona)
  • Daniel Vivian (Athletic Bilbao)
  • Le Normand (Atlético de Madrid)
  • Marcos Llorente (Atlético de Madrid)
  • Pedro Porro (Tottenham)
  • Dean Huijsen (Real Madrid)

Meio-campistas:

  • Rodri (Manchester City)
  • Mikel Merino (Arsenal)
  • Martín Zubimendi (Arsenal)
  • Dani Olmo (Barcelona)
  • Pedri (Barcelona)
  • Pablo Barrios (Atlético de Madrid)
  • Álex Baena (Atlético de Madrid)
  • Aleix García (Bayer Leverkusen)

Atacantes:

  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Ferran Torres (Barcelona)
  • Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)
  • Yeremi Pino (Crystal Palace)
  • Jorge de Frutos (Rayo Vallecano)
  • Jesús Rodríguez (Como)
  • Samu Aghehowa (Porto)

