Futebol Internacional

Isaque, revelado pelo Fluminense, é anunciado pelo Shakhtar Donetsk

Jogador será o 11º brasileiro sub-23 da equipe ucraniana

Anúncio oficial de Isaque no Shakhtar Donetsk (Foto: Reprodução/X)
imagem cameraAnúncio oficial de Isaque no Shakhtar Donetsk (Foto: Reprodução/X)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/08/2025
20:50
Nesta quinta-feira (28), o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, anunciou oficialmente a contratação de Isaque, jogador revelado pelo Fluminense. O valor total da negociação pode chegar a 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 76 milhões na cotação atual), sendo 10 milhões fixos e 2 milhões em metas.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em suas redes sociais, a equipe ucraniana teve dois motivos para comemorar: a classificação para a Conference League, após vitória dramática nos acréscimos, com gols de Kauã Elias, ex-Fluminense, e Kevin, ex-Palmeiras, e a chegada de Isaque, meia de 17 anos formado em Xerém. Com o reforço, o Shakhtar Donetsk passa a contar com 11 brasileiros sub-23 em seu elenco.

➡️Bastidores: entenda por que o Fluminense vendeu Isaque ao Shakhtar

Conforme apurou o Lance!, a saída do Moleque de Xerém foi definida na última segunda-feira, quando os clubes chegaram a um acordo sobre a forma de pagamento. No dia anterior, Isaque e Shakhtar já haviam firmado um acerto verbal.

➡️Firmino marca seu primeiro gol com a camisa de novo clube

Isaque estava insatisfeito e não tinha espaço no Fluminense

O jogador de 18 anos estava descontente com a pouca minutagem recebida no elenco profissional. A ideia do atleta e de seu estafe é atuar em um clube onde tenha mais oportunidades para evoluir.

Isaque Fluminense
Isaque com o troféu do Campeonato Brasileiro Sub-17 de 2024 (Foto: Leonardo Brasil/FFC)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A última partida de Isaque pelo Fluminense completou três meses no dia 21. O jovem não atuou mais de 25 minutos sob o comando de Renato Gaúcho e soma pouco mais de 60 minutos em quatro jogos nesse período.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

