Isaque, revelado pelo Fluminense, é anunciado pelo Shakhtar Donetsk
Jogador será o 11º brasileiro sub-23 da equipe ucraniana
Nesta quinta-feira (28), o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, anunciou oficialmente a contratação de Isaque, jogador revelado pelo Fluminense. O valor total da negociação pode chegar a 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 76 milhões na cotação atual), sendo 10 milhões fixos e 2 milhões em metas.
Em suas redes sociais, a equipe ucraniana teve dois motivos para comemorar: a classificação para a Conference League, após vitória dramática nos acréscimos, com gols de Kauã Elias, ex-Fluminense, e Kevin, ex-Palmeiras, e a chegada de Isaque, meia de 17 anos formado em Xerém. Com o reforço, o Shakhtar Donetsk passa a contar com 11 brasileiros sub-23 em seu elenco.
Conforme apurou o Lance!, a saída do Moleque de Xerém foi definida na última segunda-feira, quando os clubes chegaram a um acordo sobre a forma de pagamento. No dia anterior, Isaque e Shakhtar já haviam firmado um acerto verbal.
Isaque estava insatisfeito e não tinha espaço no Fluminense
O jogador de 18 anos estava descontente com a pouca minutagem recebida no elenco profissional. A ideia do atleta e de seu estafe é atuar em um clube onde tenha mais oportunidades para evoluir.
A última partida de Isaque pelo Fluminense completou três meses no dia 21. O jovem não atuou mais de 25 minutos sob o comando de Renato Gaúcho e soma pouco mais de 60 minutos em quatro jogos nesse período.
